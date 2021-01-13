YouTube на неделю заморозил канал Трампа

Видеосервис YouTube приостановил работу канала президента США Дональда Трампа как минимум на неделю. Об этом сообщает CNN.



Представитель сервиса сообщил, что недавно опубликованное видео на канале президента "спровоцировало насилие" и было удалено. Какое именно видео послужило причиной блокировки канала, в YouTube не уточнили.

Теперь администраторам канала, на который подписаны 2,77 миллиона человек, в течение недели запрещено публиковать новые ролики и вести прямые трансляции. Доступ к предыдущим видео на канале сохранен, но возможность оставлять комментарии под ними отключена.

YouTube оставался единственной крупной платформой, которая не заблокировала учетную запись Трампа. Аккаунты президента уже заморозили Facebook и Instagram, а Twitter навсегда заблокировал страницу Трампа, на которую были подписаны более 88 миллионов пользователей.

В Twitter заявили, что записи Трампа, пусть косвенно, могли способствовать эскалации насилия. Решение вызвало споры, как в самих США, так и за рубежом. В частности, представители властей Германии и Франции сочли решение руководства соцсети "проблематичным", заявив об угрозе чрезмерного влияния руководства частных технологических компаний на общественно-политические процессы.

Блокировки аккаунтов Трампа произошли после событий 6 января в Вашингтоне, когда сотни сторонников президента ворвались в здание Капитолия, пытаясь сорвать утверждение итогов президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден.