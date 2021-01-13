В США казнена первая за несколько десятилетий женщина

В США по решению федеральных властей казнили первую за почти 70 лет женщину.

52-летней Лизе Монтгомери 13 января ввели смертельную инъекцию в тюрьме штата Индиана.

Ранее Верховный суд отменил вынесенное окружным судом решение о необходимости провести слушания о вменяемости Монтгомери. Адвокаты женщины утверждали, что у нее был врожденный дефект головного мозга и она попросту не понимала, что именно с ней происходит. Кроме того, защита указывала, что тяжёлое психическое заболевание Монтгомери усугубилось из-за сексуальных надругательств, которым она подвергалась всю свою жизнь, пишет Би-би-си.

"Кровожадность потерпевшей неудачу администрации сегодня была в полной мере продемонстрирована. Каждый, кто причастен к казни Лизы Монтгомери, должен испытывать стыд", – подчеркнул адвокат Келли Генри.

Монтгомери приговорили к смертной казни в 2007 году. Её признали виновной в похищении и убийстве женщины, находившейся на 8-м месяце беременности. По данным следствия, Монтгомери задушила свою жертву, после чего ребёнка из тела извлекла. Младенец при этом выжил.

Казни на федеральном уровне в США не проводились на протяжении 17 лет, пока нынешний президент Дональд Трамп не распорядился возобновить их в прошлом году. По официальным данным, с тех пор было 10 таких казней, то есть по решению американского правительства. Впервые федеральные власти осуществили больше смертных приговоров, чем все штаты вместе взятые.

Избранный президент Джо Байден, вступающий в должность 20 января, как ожидается, остановит применение этой меры наказания.