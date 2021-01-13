Более трети депутатов Госдумы переболели COVID-19, двое умерли

Более трети из 450 депутатов Госдумы переболели коронавирусной инфекцией, один сейчас находится в очень тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщил глава нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, передаёт ТАСС.

По словам Володина, ранее от COVID-19 умерли два депутата из фракции КПРФ - Валентин Шурчанов и Ваха Агаев.

По данным оперативного штаба, в России (включая аннексированный Крым) за последние сутки коронавирус выявлен у 22 850 человек, 566 заболевших умерли. Это максимальное число летальных исходов с 31 декабря. Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за время пандемии приближается к трём с половиной миллионам, умерли, по данным оперштаба, свыше 63 тысяч пациентов с диагнозом COVID-19. Эта статистика учитывает только те случаи смерти, где был поставлен диагноз "коронавирусная инфекция" и коронавирус признан главной причиной гибели больного.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 91 миллион 600 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией и почти 2 миллиона смертей от него. Всего за два дня прирост новых случаев заболевания COVID-19 в мире увеличился более чем на миллион.