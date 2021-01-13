Экологи представили данные по уничтожению тропических лесов

По меньшей мере 43 миллиона гектаров влажных тропических лесов было уничтожено на планете за последние 16 с лишним лет.

Такие данные представили эксперты Всемирного фонда дикой природы. Их подсчеты, как отмечает агентство DPA, основаны на спутниковых снимках, сделанных с 2004 по 2018 год в более чем 20 точках Земли. Наибольший ущерб нанесён джунглям в бассейне Амазонки – в Бразилии, Колумбии, Перу, Боливии, Венесуэле и Гайане. Там уничтожено более 18 миллионов гектаров лесов – это, для сравнения, приблизительно половина территории Германии.

Другие вызывающие опасения экологов регионы расположены на островах Калимантан, Суматра, Мадагаскар, а также в Парагвае и Аргентине. Около половины влажных лесов там значительно разделены дорогами или сельхозугодьями, что делает их более уязвимыми для засух и пожаров.

"Леса часто вырубаются для производства сои, какао, говядины, которые идут на импорт. Примерно шестая часть продуктов, продаваемых в ЕС, способствует вырубке лесов в тропиках", – отмечают среди прочего эксперты.

Сьюзен Винтер, сотрудница германского отделения Фонда дикой природы, назвала влажные леса "источником здоровья для природы и человечества". По её словам, если не удастся остановить их уничтожение, то остановится "сама жизнь в том виде, в каком мы её знаем".