Городская дума Якутска приняли досрочную отставку мэра Авксентьевой

Депутаты городской думы Якутска на внеочередной сессии приняли досрочную отставку мэра Авксентьеваой. Об этом сообщил "Интерфакс". Ранее глава города заявила о намерении уйти в отставку из-за проблем со здоровьем.
За принятие отставки проголосовало 17 депутатов, против – шесть, один воздержался. Исполняющим обязанности главы Якутска назначен первый заместитель Евгений Григорьев.
Дата досрочных выборов главы Якутска будет назначена на сессии городской думы 1 февраля. Предположительно, выборы могут пройти 28 марта.
11 января Авксентьева сообщила, что уходит в отставку из-за проблем со здоровьем. "Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина – стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции", – написала Авксентьева на своей странице в фейсбуке.
Глава Якутии Айсен Николаев рассказал в соцсетях, что они с Авксентьевой обсуждали ее намерение уйти в отставку по состоянию здоровья. Он также подержал назначение Евгения Григорьева на пост исполняющего обязанности главы города.
- Авксентьева стала мэром Якутска после выборов в сентябре 2018 года, набрав 40 процентов голосов, и оказалась первой женщиной – главой администрации столицы Якутии. С 2007 по 2012 год Авксентьева была заместителем мэра Якутска.
- В ноябре 2020 года Авксентьева заявила, что здание на проспекте Ленина, в котором размещается администрация города, будет продано. Чиновники переедут в помещение "подешевле". Кроме того, глава городского округа запретила своим сотрудникам проводить новогодние корпоративы и банкеты за счет бюджета, а также продала дорогие автомобили, принадлежащие администрации, и заставила чиновников ходить пешком.
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