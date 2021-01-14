Городская дума Якутска приняли досрочную отставку мэра Авксентьевой

Депутаты городской думы Якутска на внеочередной сессии приняли досрочную отставку мэра Авксентьеваой. Об этом сообщил "Интерфакс". Ранее глава города заявила о намерении уйти в отставку из-за проблем со здоровьем.

За принятие отставки проголосовало 17 депутатов, против – шесть, один воздержался. Исполняющим обязанности главы Якутска назначен первый заместитель Евгений Григорьев.

Дата досрочных выборов главы Якутска будет назначена на сессии городской думы 1 февраля. Предположительно, выборы могут пройти 28 марта.

11 января Авксентьева сообщила, что уходит в отставку из-за проблем со здоровьем. "Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина – стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции", – написала Авксентьева на своей странице в фейсбуке.

Глава Якутии Айсен Николаев рассказал в соцсетях, что они с Авксентьевой обсуждали ее намерение уйти в отставку по состоянию здоровья. Он также подержал назначение Евгения Григорьева на пост исполняющего обязанности главы города.