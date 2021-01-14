Собянин отменил удалёнку для школьников с 18 января

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, ещё на неделю – до 21 января. Исключение сделано для школьников 6–11-х классов. Они вернутся к обычному обучению в понедельник, 18 января. Тогда же будут разблокированы их транспортные карты.

Городские вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы до 21 января будут или работать дистанционно, или находиться на каникулах.

По словам мэра, эпидемиологическая обстановка в Москве пока остается неопределенной. Если не произойдет ухудшения, и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, власти рассмотрят возможность смягчения ещё ряда ограничений, написал Собянин в своём блоге.

Новогодние каникулы остановили рост заболеваемости, однако,ощутимого снижения уровня госпитализации пока не произошло, отметил мэр. В больницах по-прежнему находится свыше 13 тысяч человек – столько же, сколько и накануне праздников.

По данным оперативного штаба, в Москве в последнюю неделю ежедневно выявляли до пяти тысяч новых заражений коронавирусом. В конце декабря фиксировались 6-7 тысяч новых случаев в день, а максимальное значение было 24 декабря — 8 203 случая.