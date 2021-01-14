В телефоне главы предвыборного штаба Соболь нашли прослушку

В телефоне главы предвыборного штаба кандидата в депутаты Госдумы, юриста Фонды борьбы с коррупцией Любови Соболь Ольги Ключниковой нашли прослушку. Об этом сообщила сама Соболь. Видео опубликовано на YouTube-канале "Навальный Live".

В декабре 2020 года Ольгу Ключникову и режиссера прямых эфиров на канале "Навальный Live" Акима Керимова задержали рядом с домом сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева – предполагаемого участника покушения на Алексея Навального. На следующий день их арестовали на семь суток и изъяли телефоны. Ключниковой телефон вернули, а Керимову нет.

Это показалось сотрудникам штаба подозрительным, и они решили вскрыть смартфон — внутри оказалось неизвестное устройство, которого нет в оригинальной модели.

На Любовь Соболь, которая также приезжала к дому Кудрявцева 21 декабря, завели уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища. В ФБК считают дело в отношении Соболь политически мотивированным и сфабрикованным с целью помешать её участию в выборах депутатов Госдумы.