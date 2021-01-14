СМИ: в России живет до 500 тысяч людей без гражданства

До полумиллиона человек живут в России без гражданства, рассказала изданию "Важные истории" координатор комитета "Гражданское содействие“ Елена Буртина. В 1992 году в силу вступил первый российский закон о гражданстве: все граждане бывшего СССР, которые на эту дату жили в России, признавались её гражданами. Но подтвердить факт проживания можно было только с помощью прописки, то есть отметки о постоянной регистрации в паспорте. А многие из беженцев из других республик бывшего СССР не могли прописаться в России без собственного жилья. Во-вторых, некоторые переехали в Россию уже после вступления закона в силу – для них не был предусмотрен способ легализации.

Ситуация изменилась в 2012 году: в закон о гражданстве вошла глава, которая предусматривала упрощённый порядок получения гражданства для граждан бывшего СССР и их детей, прибывших в Россию до 1 ноября 2002 года и не имеющих другого гражданства. Теперь они смогли получать гражданство без прописки – для этого им нужно было доказать, что у них когда-то было гражданство СССР, что они присутствовали в России в 2002 году, а также что постоянно жили в стране с 2002 года. Это, однако, по словам Елены Буртиной, до сих пор могут сделать далеко не все.

Законодательство позволяет на два года поместить человека без гражданства в тюремные условия в ожидании его выдворения, даже если заранее известно, что выдворять его некуда. В конце 2020 года правозащитники подали в Конституционный суд жалобу, которая может повлиять на законодательство в этой сфере.

Юристы из Института права и публичной политики обратились в Конституционный суд. Они просят проверить статьи КоАП об административном выдворении лиц без гражданства (ч. 1.1 ст. 18.8), о помещении их в спецучреждения (ч. 1 ст. 27.19) и о нарушении лицом без гражданства правил пребывания в России (ч. 5 ст. 3.10).

Последняя статья позволяет выдворить лицо без гражданства при отсутствии у него документов, подтверждающих право находиться в России, хотя получение таких документов фактически невозможно.

"У нас закон приравнивает лиц без гражданства к иностранным гражданам, что неправомерно, потому что положение у них разное, – утверждает Буртина. – Для них, как и для иностранных граждан, предусмотрен один механизм: прибытие в Россию по визе, постановка на миграционный учет, потом разрешение на временное проживание, вид на жительство, гражданство. То есть закон не видит тех, кто тут живет давно, но не имеет действительных удостоверений и миграционных карт. Для них способа вернуться в правовое поле не создано".