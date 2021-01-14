Федеральный суд в Вашингтоне предъявил двукратному олимпийскому чемпиону по плаванию Клиту Келлеру обвинения в трёх преступлениях, связанных с захватом здания Капитолия протестующими сторонниками Дональда Трампа, передаёт ESPN.

Бывший член сборной США по плаванию обвиняется в незаконном проникновении в закрытое для посещений здание, вторжении на территорию Капитолия и создании препятствии полиции во время гражданских беспорядков.

Пловец был опознан на фотографиях с места событий. После этого он удалил свои аккаунты в социальных сетях и выключил связь. Неизвестно, задержан ли он, но суд выдал ордер на его арест, — сообщает CNN.

Келлер — участник трёх летних олимпийских игр — в 2000, 2004 и 2008 году, он выиграл на них пять наград. В эстафете на играх в Афинах в 2004 году он принёс своей команде золото, обогнав фаворита соревнований Иана Торпа.

Ещё одну золотую награду он получил на эстафете в Пекине. Сейчас он работает риелтором в Колорадо.

Беспорядки в Вашингтоне прошли 6 января. Сторонники действующего президента Трампа ворвались в здание Конгресса, где проходило заседание о признании результатов президентских выборов в США, на которых победил кандидат от Демократической партии Джо Байден.