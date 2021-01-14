Федеральный суд в Вашингтоне предъявил двукратному олимпийскому чемпиону по плаванию Клиту Келлеру обвинения в трёх преступлениях, связанных с захватом здания Капитолия протестующими сторонниками Дональда Трампа, передаёт ESPN.
Бывший член сборной США по плаванию обвиняется в незаконном проникновении в закрытое для посещений здание, вторжении на территорию Капитолия и создании препятствии полиции во время гражданских беспорядков.
Пловец был опознан на фотографиях с места событий. После этого он удалил свои аккаунты в социальных сетях и выключил связь. Неизвестно, задержан ли он, но суд выдал ордер на его арест, — сообщает CNN.
Келлер — участник трёх летних олимпийских игр — в 2000, 2004 и 2008 году, он выиграл на них пять наград. В эстафете на играх в Афинах в 2004 году он принёс своей команде золото, обогнав фаворита соревнований Иана Торпа.
Ещё одну золотую награду он получил на эстафете в Пекине. Сейчас он работает риелтором в Колорадо.
Беспорядки в Вашингтоне прошли 6 января. Сторонники действующего президента Трампа ворвались в здание Конгресса, где проходило заседание о признании результатов президентских выборов в США, на которых победил кандидат от Демократической партии Джо Байден.
- В ходе инцидента пять человек погибли. Одна из них была застрелен полицией, другой сам был полицейским. Десятки человек арестованы. Члены демократической партии призывают рассматривать дело как внутренний терроризм. Президенту Трампу нижняя палата Конгресса объявила импичмент в связи с этими событиями, обвинив его в подстрекательстве к бунту.
- Социальные сети после захвата здания заблокировали личные аккаунты Трампа, некоторые — удалили его навсегда. Участников протестов увольняют с работы и блокируют в различных сервисах, например, бронирования жилья Airbnb. Некоторые спонсоры отказываются от республиканских политиков, не осудивших захват здания. При этом 45 процентов республиканцев поддержали действия протестующих, демонстрирует опрос YouGov.
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