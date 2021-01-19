Китайский треугольник. Рикард Йозвяк – о дилеммах Евросоюза

В Брюсселе непривычно наблюдать оживленную деятельность в первые недели после Нового года. С учётом коронавирусных ограничений в Европе можно было предположить, что и последние две недели ушедшего года будут довольно тихими. Но всё оказалось не так. Была заключена сделка с Великобританией о Брекзите, непосредственно в канун Рождества, что предотвратило хаос во многих сферах деятельности Союза в 2021 году. Это соглашение, после недель балансирования на грани неудачи, украло большую часть новостей у тех, кто следил за новостями в промежутке между поеданием праздничных блюд и распитием глинтвейна.



В последние дни 2020 года было предварительно одобрено одно важное соглашение — торговый и инвестиционный договор между Евросоюзом и Китаем. Этот документ может на долгие годы сформировать отношения между Брюсселем и Пекином, создать напряженность в Европе и, возможно, вызвать раскол в трансатлантических отношениях. И это накануне прихода к власти в Вашингтоне администрации Джо Байдена!



Очевидно, что за соглашением, заключенным с Китаем, тянется тяжёлый немецкий след. Европейская комиссия в течение семи лет вела переговоры по всем торговым сделкам евроблока, но именно шестимесячное председательство Берлина в Совете ЕС с участием канцлера Ангелы Меркель подтолкнуло историю к решительному развитию. За спиной Меркель – промышленность Германии, в первую очередь мощный автомобильный сектор, стремящийся выйти на один из самых прибыльных мировых рынков как обычных автомобилей, так и будущих электромобилей.



На бумаге это выглядит выгодным предложением для европейских компаний в Китае: расширение доступа к рынкам, создание более равных условий игры и потенциальное обеспечение долгожданного экономического роста после рецессии, вызванной коронавирусом. Европейским инвесторам такая ситуация позволит приобретать компании в ряде секторов и ограничит бюрократические требования к совместному владению предприятиями. Соглашение также обязывает Пекин прекратить принудительную передачу технологий и повысить прозрачность субсидирования фирм. На деле Китай недавно ужесточил правила для иностранных инвестиций и создал другие административные барьеры, мешающие иностранным компаниям выйти на ключевые внутренние рынки. Достаточно спросить правительство Австралии, которое обвинило власти Китая в нарушении соглашения о свободной торговле с Пекином.

На данный момент трудно увидеть в качестве победителя кого-то иного, кроме Пекина

Критики также отмечают, что текст соглашения обязывает Китай соблюдать обязательства как в отношении экологических стандартов, так и стандартов в области защиты трудовых прав, но нигде нет чётких сроков выполнения обязательств. Также отсутствует механизм защиты инвесторов, который позволил бы европейским фирмам напрямую вести судебные споры в Китае. Предполагается существование только арбитражных комиссий, которые могут назначать обязательные штрафы. И хотя угроза ограничения доступа Китая на рынки ЕС в случае невыполнения соглашения существует, многие европейские дипломаты будут нервничать по поводу перспективы увеличения возможностей Пекина для инвестиций в прибыльный сектор энергетики и возобновляемых источников энергии ЕС.



Но речь идёт не только об экономике. С политической точки зрения, выбор времени для такого соглашения остается сомнительным. Как может ЕС заключить сделку с Китаем вскоре после жестокого подавления демократических протестов в Гонконге, во время, когда появляется всё больше сообщений о плачевном положении уйгуров, когда журналисты, освещающие происхождение коронавируса, становятся мишенью для китайской коммунистической партии?

Теперь сделка должна быть ратифицирована всеми 27 странами – членами ЕС и Европейским парламентом. Процесс, как ожидается, будет завершен в 2022 году. Но для этого ещё предстоит пройти нелегкий путь, потому что соглашение может стать заложником внутренней политики.



Одно можно сказать наверняка: эту сделку будут по-разному оценивать как внутри ЕС, так и за пределами союза. Многие государства – члены ЕС (особенно Польша, но также и другие страны) выразили озабоченность тем, как Германия проложила путь к заключению соглашения. Никто не сомневается в том, что крупнейшее государство – участник европейского сообщества также является его экономическим локомотивом. Растут опасения, что теперь, после ухода Британии, Берлин начнёт доминировать в ЕС ещё больше и что это станет началом новых изменений внутри союза. Германия в течение долгого времени стремилась преуменьшить растущее недовольство Китаем у европейцев. Германия остается открытой для китайской компании Huawei, которая сыграет свою роль в продвижении сети 5G в ФРГ, а это противоречит общеевропейской тенденции.



Стоит обратить внимание и на то, как могут измениться отношения между ЕС и США. Переходная команда Джо Байдена предостерегала Брюссель, просила не торопиться с соглашением, а в ЕС отвечали: у США есть собственное торговое соглашение "первой фазы" с Китаем, которое вступило в силу год назад, так что Евросоюз просто искал аналогичные условия доступа на рынок. Кажется странным, что ЕС не уделил больше внимания мнению нового президента США, который, как кажется, поставил во главу угла задачу восстановления репутации Запада и многосторонность развития в качестве своих главных политических концепций. На данный момент трудно увидеть в качестве победителя кого-то иного, кроме Пекина.

Рикард Йозвяк – европейский обозреватель медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода



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