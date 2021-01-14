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Лицом к событию

Что решили делать с Навальным

Заместитель главы президентской администрации Сергей Кириенко совещается с президентом РФ Владимиром Путиным

Авиакомпания Победа, которой Алексей Навальный хочет прилететь в воскресенье в Москву, после его заявления взвинтила цены на рейс из Берлина почти в два с половиной раза. Как объяснили нашему корреспонденту "потому что появилось много желающих". В Москве Навального поджидает не только группа поддержки. Но и служба исполнения наказаний, которая пригрозила задержать его до суда. Суд (о замене условного срока на реальный) намечен на 29 января. Вот фактически грозятся держать его взаперти почти две недели. Такая игра на нервах. Надеются они у него сдадут. Но он прилетит. И что дальше? Что решили с ним делать? Чем эти решения обернутся для России? В эфире аналитик Семен Новопрудский, политолог Александр Рар (Берлин) и политический аналитик, соавтор докладов Бориса Немцова Леонид Мартынюк. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

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