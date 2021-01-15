Путинский год ковидного перелома

Президент Владимир Путин год назад в послании Федеральному собранию 15 января 2020 года пообещал увеличение материнского капитала и выплат по уходу за ребенком. Затем Путин предложил внести изменения в Конституцию. Якобы расширить полномочия Госсовета, Госдумы, Совета Федерации, а также закрепить приоритет Конституции РФ над международным правом. Речи об обнулении сроков правления президента еще не шло. В это же день правительство ушло в отставку, премьером был предложен Михаил Мишустин. Дмитрий Медведев стал замом председателя Совета безопасности.

Многие эксперты утверждали, что запущен процесс транзита власти, трансформации режима из персоналистского в инстиуциональный. Уже через пару месяцев раскрылись реальные планы Владимира Путина по превращению своей власти фактически в вечную, с возможностью править до 2036 года.

С помощью нехитрых манипуляционных приемов голосование 1 июля было выиграно. И теперь парламент штампует один за другим законы, ограничивающие свободы граждан и, по мнению авторов, защищающий интересы "нового дворянства" – современной пятимиллионной бюрократии, использующей государство для извлечения прибыли. "Вкусный вопрос" об индексации пенсий работающим пенсионерам исчез из реальной повестки дня в области "изучения"

Почему был избран именно такой сценарий конституционного переворота? Был ли он импровизационным?

Удалось ли заморозить страну надолго или навсегда?

Обсуждают политолог Кирилл Рогов и публицист, член Политкомитета Форума свободной России Игорь Яковенко.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 15 января в 19:05