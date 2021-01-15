Юристы: у СК больше оснований задержать Навального, чем у ФСИН

По возвращении в Россию у трапа самолета Алексея Навального могут встретить не только сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) , но и представители Следственного комитета. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на юристов. Оба ведомства заинтересованы в том, чтобы задержать оппозиционера до суда и не дать ему передвигаться по стране, считают собеседники издания.

Накануне московское управление Федеральной службы исполнения наказаний заявило, что ведомство "обязано предпринять все действия" по задержанию оппозиционера, которого ФСИН обвиняет в нарушении правил условного наказания, вынесенного Навальному по так называемому делу "Ив Роше". 11 января ФСИН обратилась в суд с ходатайством о замене условного срока Навального на реальный. 13 января - в день, когда Навальный сообщил, что 17 января намерен вернуться в Москву - стало известно, что 29 декабря ведомство объявило его в розыск.

По мнению юристов, с которыми поговорила Русская служба "Би-би-си", сотрудники полиции могут подняться на борт самолёта сразу после приземления или задержать Навального на паспортном контроле в аэропорту. Если это действительно произойдет, то закон дает право удерживать его в течение 48 часов. После этот срок может быть расширен до тридцати суток - этого будет достаточно, чтобы Навальный был под стражей до 29 января – даты заседания суда по вопросу о замене условного срока на реальный.

Основания для задержания Алексея Навального есть и у Следственного комитета по возбужденному в конце декабря уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

По мнению опрошенных "Коммерсантом" юристов, у СК больше оснований для задержания Алексея Навального, чем у ФСИН. Закон не предусматривает задержание и доставление осужденного в суд силами инспекции — "ему могут лишь вручить повестку с уведомлением о месте и времени судебного заседания". Вероятно, Навального задержат на 48 часов по делу о мошенничестве, а затем следствие может ходатайствовать о его аресте на два месяца, считают собеседники издания.

29 декабря Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере против основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его неназванных соратников. Утверждается, что они растратили 356 миллионов рублей пожертвований, собранных на работу их фондов, в том числе ФБК. По предъявленной статье политику может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее Навальный был осуждён за хищение по делам "Кировлеса" и "Ив Роше". Он и его сторонники называют оба дела политически-мотивированными, по обоим делам Европейский суд по правам человека признал нарушенным право политика на справедливое судебное разбирательство.