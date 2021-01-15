Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Юристы: у СК больше оснований задержать Навального, чем у ФСИН

Алексей Навальный

По возвращении в Россию у трапа самолета Алексея Навального могут встретить не только сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) , но и представители Следственного комитета. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на юристов. Оба ведомства заинтересованы в том, чтобы задержать оппозиционера до суда и не дать ему передвигаться по стране, считают собеседники издания.

Накануне московское управление Федеральной службы исполнения наказаний заявило, что ведомство "обязано предпринять все действия" по задержанию оппозиционера, которого ФСИН обвиняет в нарушении правил условного наказания, вынесенного Навальному по так называемому делу "Ив Роше". 11 января ФСИН обратилась в суд с ходатайством о замене условного срока Навального на реальный. 13 января - в день, когда Навальный сообщил, что 17 января намерен вернуться в Москву - стало известно, что 29 декабря ведомство объявило его в розыск.

По мнению юристов, с которыми поговорила Русская служба "Би-би-си", сотрудники полиции могут подняться на борт самолёта сразу после приземления или задержать Навального на паспортном контроле в аэропорту. Если это действительно произойдет, то закон дает право удерживать его в течение 48 часов. После этот срок может быть расширен до тридцати суток - этого будет достаточно, чтобы Навальный был под стражей до 29 января – даты заседания суда по вопросу о замене условного срока на реальный.

Основания для задержания Алексея Навального есть и у Следственного комитета по возбужденному в конце декабря уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

По мнению опрошенных "Коммерсантом" юристов, у СК больше оснований для задержания Алексея Навального, чем у ФСИН. Закон не предусматривает задержание и доставление осужденного в суд силами инспекции — "ему могут лишь вручить повестку с уведомлением о месте и времени судебного заседания". Вероятно, Навального задержат на 48 часов по делу о мошенничестве, а затем следствие может ходатайствовать о его аресте на два месяца, считают собеседники издания.

29 декабря Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере против основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его неназванных соратников. Утверждается, что они растратили 356 миллионов рублей пожертвований, собранных на работу их фондов, в том числе ФБК. По предъявленной статье политику может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее Навальный был осуждён за хищение по делам "Кировлеса" и "Ив Роше". Он и его сторонники называют оба дела политически-мотивированными, по обоим делам Европейский суд по правам человека признал нарушенным право политика на справедливое судебное разбирательство.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG