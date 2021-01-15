Байден получил официальный аккаунт в твиттере без подписчиков Трампа

Избранный президент США Джо Байден получил официальный аккаунт в твитере без подписчиков. Команда Байдена недовольна таким решением, так как экс-президент Барак Обама передал свои аккаунты Дональду Трампу вместе с 13 миллионами читателей, пишет Би-би-си.

Новый аккаунт избранного президента @PresElectBiden за первые несколько часов работы набрал около более полумиллиона подписчиков. В день инаугурации 20 января он станет официальным аккаунтом президента США @POTUS.

Ранее в Twitter не стали объяснять, почему не стали передавать подписчиков Трампа Байдену. Представитель компании сказал, что в 2015 году читателей твиттера президента передали Трампу по просьбе Обамы. По данным журналистов The Washington Post, администратор соцсетей Трампа отказался от передачи читателей Байдену.

Барак Обама был первым американским лидером, у которого была официальная учётная запись в твиттере. В конце второго президентского срока твиттер Обамы был переименован в @POTUS44 и заморожен. Ожидается, что официальный аккаунт Трампа будет переименован в @POTUS45. Он тоже будет заморожен.

Трампу также принадлежит учётная запись в твиттере @realDonaldTrump. После штурма Капитолия радикальными сторонниками Трампа 6 января, администрация Twitter заблокировала аккаунт президента. В корпорации посчитали, что записи могли эскалировать конфликта. Twitter не сообщили, будут ли заархивированы записи президента – в том числе официальные заявления.

При этом Национальный архив США уже объявил, что сохранит весь контент из аккаунтов Трампа, включая удалённые посты из @realDonaldTrump и @POTUS.

Блокировка учётных записей Трампа в соцсетях вызвала критику как со стороны рядовых пользователей, так и со стороны мировых лидеров.