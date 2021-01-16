В России зафиксирована максимальная с начала года смертность от ковида

В России зафиксирована максимальная с начала года смертность от коронавирусной инфекции нового типа, свидетельствует статистика оперативного штаба по борьбе с распространением болезни за 16 января. За сутки от COVID-19 умерли 590 человек, в последний раз выше этот показатель был 24 декабря — тогда умерли 635 пациентов.

Данные оперативного штаба учитывают только пациентов, сразу включённых в медицинскую статистику, как заболевших коронавирусной инфекцией и скончавшихся от него. В них не учитываются и умершие, у которых смерть от ковида была выявлена только после вскрытия. Это приводит к значительному отличию оперативной информации от реальной статистики.

Так, по данным оперативного штаба, всего с начала пандемии умерли 65 085 пациентов. Статистика Росстата свидетельствует, что в стране более 116 тысяч человек, заразившихся болезнью и умерших после этого. Кроме того, избыточная смертность составила не менее 140 тысяч человек —многие случаи могут быть связаны с коронавирусом косвенно, например, люди могут умирать из-за неоказания достаточной помощи перегруженной медицинской системой.

В марте 2020 года власти не стали учитывать умершей от ковида первую россиянку, скончавшуюся от болезни. Тогда причиной гибели инфицированной пациентки врачи назвали оторвавшийся тромб — сейчас известно, что это регулярное осложнение у инфицированных коронавирусом.

"Медиазона" со ссылкой на базы данных медицинских учреждений публиковала расследование о том, что в госпиталя для больных коронавирусной инфекцией умерло значительно больше людей, чем включено в официальную статистику.

С начала пандемии в России зарегистрированы 3 544 623 случая инфицирования вирусом. При этом математическое моделирование "Сбербанка" показало, что число заболевших к концу года на самом деле может быть почти в пять раз выше — до 16,6 миллиона.

Тем не менее главный санитарный врач России Анна Попова в конце прошлого года заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. По её словам, пандемия в стране может остановиться весной, если все граждане будут соблюдать введённые санитарные правила.