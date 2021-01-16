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Замначальника отдела строительства ФСО арестован по делу о коррупции

Нарушения при строительстве объектов в президентской резиденции в Ново-Огарёве (на фото) стало частью уголовных дел о многомиллиардной коррупции в ФСО

235-й гарнизонный суд в Москве арестовал по обвинению в коррупции заместителя начальника отдела строительства Федеральной службы охраны Алексея Голохвостова. 42-летний чиновник подозревается в получении взяток на сумму около 20 миллионов рублей. Часть из них он передавал коллегам, за это они вместе закрывали глаза на нарушения в ходе строительства объектов для первых лиц государства.

О задержании и аресте Голохвостова сообщает газета "Коммерсантъ", когда они были проведены не уточняется. По данным издания, показания на подполковника запаса дал бизнесмен, осуждённый за строительство и реконструкции объектов резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огареве.

42-летний Голохвостов отрицает свою вину, защита считает, что с помощью ареста его пытаются принудить к даче признательных показаний. Следствие заявило, что если бы обвиняемый чиновник российской спецслужбы не был бы арестован, он бы мог скрыться за границей.

По данным неназванных источников "Коммерсанта", следователи пытаются найти и других сотрудников ФСО, которым Голохвостов мог передавать взятки. Параллельно во 2-м Западном окружном военном суде продолжаются слушания по делу о хищении при строительстве в Ново-Огарёве.

В уголовном деле были эпизоды, связанные с хищениями в резиденции заместителя главы Совбеза Дмитрия Медведева "Горки-9", на принадлежащем ФСО комплексе Средних торговых рядов на Красной площади и на комплексе госдач "Воробьёвы горы", рассказывал ранее источник агентства РБК. Эти эпизоды ещё не дошли до суда.

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