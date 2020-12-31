Бывший сотрудник Центра спецназначения по обеспечению безопасности движения МВД пожаловался генеральному прокурору России Игорю Краснову на то, что руководство вынуждает полицейских следить за маршрутами передвижения кортежей первых лиц государства и отправлять их в группу в мессенджере WhatsApp. С жалобой ознакомилась Русская служба Би-би-си.

Центр спецназначения вместе с ФСО сопровождает кортежи высших чиновников, в том числе президента, премьер-министра, членов Совета Безопасности, главы ФСБ. В конце 2016 года командиром спецбатальона центра стал полковник полиции Анатолий Макаренков. Он поручил командирам всех восьми взводов собирать секретные данные о передвижениях первых лиц и отправлять их в группу в WhatsApp, утверждает автор жалобы, майор Василий Ветитнев.

Эти чаты с ежедневно обновляемыми данными о маршрутах первых лиц существуют уже три года. По словам сотрудников спецбатальона, с которыми пообщалась Русская служба Би-би-си, в них состоит более 200 человек. В чатах хранятся позывные объектов госохраны, номера их машин, время проезда кортежа, пункты назначения и фамилии инспекторов в экипажах сопровождения.

Сбор данных подчинённым объясняется усилением контроля за полицейскими и антикоррупционными мерами. При этом вся эта информация должна передаваться только по спецсвязи только сотрудникам ФСО и дежурному спецбатальона. В жалобе Ветитнев утверждает, что передача данных через мессенджер может нарушать секретность, так как участники чата всегда могут сделать скриншот экрана, а серверы WhatsApp находятся в США.

"Мне кажется, передача информации о передвижениях первых лиц государства в иностранный мессенджер подвергает опасности руководство нашего государства, и поэтому я решил обратиться к журналистам", - объяснил Ветитнев Би-би-си.

Сам он был отстранён от работы за нарушения при работе с секретными сведениями. В его кармане была найдена записка с кодовой таблицей с расшифровкой сообщений о маршрутах. Он объясняет своё увольнение конфликтом с начальством. Жалоба генпрокурору отправлена на рассмотрение в прокуратуру Москвы, МВД тему Би-би-си не прокомментировало.