Отек Квинке на флоте. Матрос чуть не погиб от принудительной вакцинации

С 18 января в России начинается массовая вакцинация против коронавирусной инфекции, но в Вооруженных силах РФ она началась раньше. На Черноморском флоте матросов срочной службы прививают принудительно. Медицинские противопоказания в расчет не принимаются. В результате один из военнослужащих едва не скончался от аллергической реакции. В Независимой ассоциации врачей говорят, что принудительная вакцинация среди военнослужащих осуществляется повсеместно и носит системный характер.

Утром 10 января военнослужащих войсковой части № 83576 в Севастополе собрали на плацу. Командир части Сергей Пузин уведомил подчиненных, что сегодня их будут прививать от коронавируса. Участие в этом мероприятии строго обязательное, отметил офицер, никакие отказы не принимаются.

После этого матросов срочной службы доставили в военную поликлинику, провели медобследование и сделали прививки всем без исключения. Некоторые военнослужащие предупредили врачей о возможной аллергической реакции на вакцину, но их слушать не стали. Кроме того, ни название используемого препарата, ни возможные побочные действия медработники пациентам не озвучили.

К вечеру около двух десятков привитых моряков пожаловались на недомогание. У них поднялась температура до 39 градусов и выше. Им сообщили, что это нормально, мол, так организм реагирует на вакцину. В качестве лечебных средств каждому выдали по мокрому полотенцу и таблетке парацетамола.

Одному из матросов, 18-летнему Максиму Чурилову, которого призвали на срочную службу в октябре прошлого года, становилось все хуже. К ночи из-за приступа аллергии у него развился отек Квинке, и молодой человек начал задыхаться. Его экстренно доставили в приемный покой ближайшей городской больницы, где врачи на протяжении пяти часов при помощи капельниц снимали последствия приступа.

После этого на скорой помощи Чурилова доставили в реанимационное отделение Севастопольского военно-морского клинического госпиталя. Спустя сутки, когда состояние пациента стабилизировалось, его перевели в обычную палату.

По словам матери пострадавшего матроса Натальи Саютиной, ее сын с детства состоял на учете у аллерголога по поводу поллиноза – сезонного заболевания, причиной которого является аллергическая реакция на пыльцу растений. Однако сведений об этой болезни, которая служит противопоказанием для вакцинации, по неизвестным причинам не оказалось в медицинской карте военнослужащего, которая хранится по месту его службы.

Более того, врачи не прислушались к словам самого Максима – он перед вакцинацией несколько раз сообщил им о своем диагнозе. В результате все это чуть не обернулось трагическими последствиями: врачи городской больницы, куда первоначально доставили Чурилова, впоследствии рассказали матери, что если бы его привезли на десять минут позже, "вы бы его больше не увидели".

В разговоре с корреспондентом Радио Свобода Наталья Саютина сообщила, что в настоящий момент жизнь ее сына находится вне опасности. Тем не менее она намерена до конца разобраться, по чьей вине произошел этот случай. Основная ответственность, по ее мнению, лежит на врачах военной поликлиники, которые принимали решение о вакцинировании.

"[Офицеры] отвезли их [срочников] в военную поликлинику. То есть это делалось не в части, а в определенной медицинской поликлинике. И там уже медработники, которые непосредственно понимают, что такое медицинские заболевания или противопоказания к каким-то прививкам или лекарствам, проведя опрос, все равно отправили [на прививку], даже после указания, что у ребенка аллергия. Померили температуру, выслушали и все равно сделали. Наверное, вот туда все вопросы", – говорит Саютина.

Кроме того, она выясняет, почему в медицинской карточке ее сына не оказалось отметки об аллергии. "Я была сейчас в детской поликлинике, откуда передавалась карта, написала запрос. Они должны сделать выписку, что он несколько лет наблюдался у аллерголога. Это должны были внести [в медицинскую карту военнослужащего], поэтому мы по цепочке сами поднимаем. Есть детская поликлиника, дальше следующая карточка – подростковая поликлиника. Мы пока не можем поднять все его карты, чтобы понять, где прервалась эта информация. Когда он ходил на комиссии, естественно, это всегда озвучивалось. У него сезонная аллергия сильная, поэтому я очень сильно переживаю. А так как лекарств нельзя ни передавать, ни с собой брать, он всегда на комиссии говорил: "У меня аллергия". Но [в нынешней медкарте] это не было указано", – сообщила мать пострадавшего.

По словам Саютиной, поллиноз – не помеха для призыва на воинскую службу: "Аллергия у сына сезонная, она, конечно, не смертельная. Это отекание глаз и сильный насморк. Но во взаимодействии с какими-то лекарствами это дало такой результат".

При этом раньше Максим прививался от других заболеваний, но делалось это с соблюдением необходимых мер предосторожности. "У нас все прививки сделаны, просто под наблюдением терапевта. За двое суток мы начинали принимать стандартные антигистаминные средства, в этот день [когда делалась прививка] и еще два дня. Повышение температуры у нас наблюдалось всегда. Поэтому принимали плюс к антигистаминным еще и противовоспалительные препараты. И при каждой прививке – и в школе, и в поликлинике – мы всегда узнавали, какая прививка, какие препараты и тому подобное", – сказала Наталья Саютина.

С врачами военной поликлиники, которые привили ее сына от коронавируса, Наталья еще не встречалась. Она живет в Симферополе (это 80 километров от Севастополя), поэтому "не было возможности к ним попасть". Все общение пока происходит только по телефону.

Получить оперативный комментарий в отделе информационного обеспечения Черноморского региона Министерства обороны РФ по поводу происшествия в войсковой части № 83576 корреспонденту Радио Свобода не удалось.

К командованию войсковой части, где служит Максим Чурилов, у матери претензий нет. "Думаю, что это не руководство воинской части приняло решение [принудительно прививать военнослужащих], а приказ пришел свыше вакцинировать весь Черноморский флот. Получили приказ и выполнили. Мы разговариваем с мамами, у нас родственник там служит – в принципе, часть хорошая, и отношение хорошее. Просто получили приказ и всех отправили – ну, военная часть".

Когда с Максимом случился приступ, командиры, по словам его матери, были очень предупредительны и отзывчивы.

Без согласия поголовно ставят прививки, не предоставили ни сертификат качества на препарат, ни лицензию…

"Ребята сержанты на своем плече, на своей машине очень быстро доставили его в ближайшую больницу. Руководство нашей воинской части в полном составе провело полностью всю ночь с нами. До того, как мы приехали, они как орлы сидели над ним [Максимом], и воду носили, и с докторами беседовали, и на телефоне были – тут я ничего не могу сказать. Все было на высшем уровне. Комбат [Максима] был не на смене, его там не было, но он приехал из дома, провел вообще всю ночь до утра и уехал самым последним. Сын сейчас находится в военном госпитале. Очень к нему хорошее там отношение и лечение. Он в отдельной палате. Честно говоря, достойно, без всяких преувеличений. Мы такого не ожидали, конечно. Мы привыкли, что дедовщина, издевательства над солдатами – такого нет, это правда", – рассказала Наталья.

По ее словам, она далека от того, чтобы делать голословные обвинения, пока картина полностью не прояснится. Главное, чтобы не проверенная должным образом вакцина больше не испытывались на людях. "Хотелось бы, чтобы тщательнее относились, к каждому чтобы [индивидуальный] был подход. Чтобы другие сыновья не попали в эту ситуацию. Это и было основной причиной нашего обращения [к журналистам]", – отметила Саютина.

Председатель совета Независимой ассоциации врачей, врач-невролог Алина Лушавина, которая одной из первых сообщила о ЧП в Севастополе, говорит, что этот случай – не единственный. В ее блоге приводится множество свидетельств того, как военнослужащих под страхом увольнения заставляют делать прививки.

"В войсковой части 11385 в городе Дзержинске Нижегородской области продолжается вакцинация. Без согласия поголовно ставят прививки, не предоставили ни сертификат качества на препарат, ни лицензию… [Прививка] сделана со всеми нарушениями, сейчас лежат с температурой 39 и сильной болью в руке. Мы обеспокоены здоровьем наших ребят!" – написано в одном из комментариев.

"Муж у меня писал письменный отказ, но его не приняли, сказали: расторгай контракт или делай вакцину", – сообщила на условиях анонимности еще одна жена военнослужащего. Люди также сообщают, что за отказ от прививки руководство части угрожает снять с офицеров все денежные надбавки. При этом прививают даже тех, кто переболел коронавирусом и принес справку о наличии антител.

Принудительную вакцинацию, которая представляет серьезную угрозу жизни и здоровью людей, Алина Лушавина считает тяжким преступлением. "Вакцина не проверена. Сейчас идет третий этап клинических испытаний на людях. Мы видим много побочных явлений – например, этот же случай в армии. Кто их будет регистрировать? Их вообще не регистрируют. Совершается преступление. Опыты на людях по принуждению и угрозе", – сообщила глава Независимой ассоциации врачей в интервью Радио Свобода.

Она рассказала, что в конце декабря представители медицинского сообщества и Лиги пациентов нанесли визит в Роспотребнадзор, чтобы обсудить вопросы, связанные с вакцинацией против коронавируса. "Но нас, врачей, слушать не захотели, Росгвардию вызвали", – отметила Лушавина.

По ее словам, единственным выходом в сложившейся ситуации является "всеобщее объединение людей". Врачи, независимые юристы, родители военнослужащих должны консолидировать усилия, идти к командирам войсковых частей и призывать их к ответу: "Я считаю, право добровольности на вакцинирование в условиях нашей страны реально отстоять только таким путем".