Коронованный курорт. В разгар эпидемии в Крыму стартовал туристический сезон

С 1 июля в аннексированном Россией Крыму будет снята очередная порция ограничений, введенных весной в связи с эпидемией коронавируса. После этого на полуострове начнется полноценный курортный сезон: гостиницы откроются для постояльцев из других регионов, рестораны перейдут на обычный режим обслуживания, заработают спа-центры и дельфинарии. Крымчане, которые зарабатывают на туристах, ждут этого, а власти заинтересованы, чтобы приехали люди с толстыми кошельками, поэтому готовы закрыть глаза на опасность новой вспышки коронавирусной инфекции.

Строгие ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса действовали в Крыму два месяца. С конца мая их начали постепенно отменять. Особенно радовались этому те, чей заработок напрямую зависит от числа приехавших туристов. Еще 31 мая глава российской администрации Крыма Сергей Аксенов грозился принудительно сажать всех гостей полуострова на двухнедельную обсервацию за свой счет, но в последние дни все изменилось: в обсерватор могут отправить лишь тех, кто вернулся из-за границы.

С 15 июня туристический бизнес ожил. Сначала гостиницам и санаториям разрешили принимать крымчан, а с 1 июля отменят ограничения для туристов с материковой части России. Для того чтобы возобновить деятельность, отели и пансионаты должны подписать соглашение о полном соблюдении требований, разработанных Роспотребнадзором на период эпидемии. Необходимые бумаги к настоящему времени, по данным крымских властей, уже заполнили более 300 из них. Принять гостей не смогут пока только хостелы: селить в одной комнате людей, не контактировавших друг с другом, власти считают небезопасным.

С 15 июня возобновили работу кафе и рестораны. Во время режима самоизоляции они работали только "на вынос". На первом этапе им разрешили открыть летние террасы, а с 1 июля клиентов будут запускать и внутрь при условии, что столики будут стоять на безопасном расстоянии. Впрочем, в Севастополе уже сейчас некоторые заведения общепита работают по обычным правилам: официанты лишь пошире распахивают окна, чтобы внутренний зал был похож на открытую площадку.

К нормальной работе уже вернулись музеи, кинотеатры, пляжи, фитнес-залы, стадионы, салоны красоты и торговые центры. На очереди – театры, дельфинарии, спа-комплексы, бассейны и аквапарки. А вот запрет на проведение массовых культурных и развлекательных мероприятий пока сохраняется. Что, впрочем, не помешало местным чиновникам 24 июня устроить парады с фейерверками в честь 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе.

Туристов на отдыхе заставят соблюдать меры предосторожности. Так, на пляжах можно не надевать масок, но нужно держаться на расстоянии 1,5–2 метров друг от друга, говорится в рекомендациях Министерства курортов и туризма аннексированного Крыма. Сотрудников пляжей обязали регулярно проводить санитарную обработку всего пляжного инвентаря. В музеях состав экскурсионных групп ограничен пятью людьми. Если посетитель явится в учреждение культуры без маски или с симптомами простуды, его не пустят внутрь.

На винодельческих предприятиях "Инкерман", "Массандра" и "Новый Свет" корреспонденту Радио Свобода сообщили, что дегустационные залы уже возобновили работу. Туристов пускают только в масках и только группами до 12 человек. При этом непосредственно в процессе дегустации напитков маску разрешается приспустить. В парке львов "Тайган" под Белогорском следят за тем, чтобы туристы не кашляли и не чихали. Никаких других ограничений нет. В заповеднике "Херсонес Таврический" посетителей пускают на территорию небольшими группами, но выставочные залы закрыты на неопределенный срок.

На пропускных пунктах в симферопольском аэропорту и на вокзалах, а также на Крымском мосту по-прежнему измеряют температуру и проверяют приезжих на внешние симптомы ОРВИ. Для того чтобы беспрепятственно въехать в Крым, гостям из других регионов нужно предварительно получить по месту жительства справку об отрицательном результате теста на коронавирус (такой документ действителен в течение пяти суток). На основе этой справки туристам выдают QR-код, по которому они могут проехать к месту отдыха. Без него в гостиницу не поселят.

По словам чиновников, контролировать соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора будут специальные рабочие группы с участием представителей муниципалитетов и профильных ведомств. Кроме того, власти рассчитывают на сознательность крымчан: в случае вопиющих нарушений санитарно-гигиенических правил местных жителей просят немедленно доложить об этом куда следует.

В реальности крымские города уже сейчас выглядят почти так же, как в обычный туристический сезон. Людей на улицах, на пляжах и в заведениях пока значительно меньше, чем прошлым летом. В распоряжении отдыхающих при этом имеется почти полный перечень традиционных курортных услуг и развлечений. Уличные зазывалы приглашают туристов на экскурсии по Крыму и морские прогулки. На набережных работают сувенирные лавки, а по вечерам орет караоке.

Если в начале июня в торговых центрах на входе дежурили охранники в масках и всем входящим брызгали на руки антисептиком, то сейчас они по-прежнему на своих местах, но в сторону посетителей не смотрят. Персонал большинства магазинов все еще носит маски и перчатки, а вот покупатели подобные меры считают избыточными. В общественном транспорте людей в масках также практически нет.

В Крыму продолжают регулярно выявлять подтвержденные случаи COVID-19. В конце мая было зарегистрировано 385 случаев коронавирусной инфекции (31 мая – 10 новых случаев), в конце июня – 644 случая (26 июня – 6 новых случаев). Это не помешало властям республики объявить о победе над эпидемией и снять ограничительные меры. Принимая такое решение, чиновники ориентировались на федеральный центр: ничто не должно помешать жителям России и аннексированных территорий проголосовать за поправки к Конституции. Другим аргументом стало наступление летнего сезона. Для крымской экономики туризм – одна из основных статей дохода, поэтому сохранение запрета на посещение полуострова могло привести к волне народного недовольства. А это, в свою очередь, негативно повлияло бы на результаты "всенародного волеизъявления".

Крымские официальные лица сулят большой поток туристов уже с 1 июля. По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, в июле полуостров посетят до 1,5 миллиона человек. На поезда в Крым, по данным компании-оператора "Гранд Сервис Экспресс", продано при этом всего 40 тысяч билетов.

Представители онлайн-сервиса Kupibilet.ru подтверждают: железнодорожное направление Москва – Симферополь – Москва является сейчас наиболее популярным. В беседе с корреспондентом Радио Свобода пресс-секретарь компании Ирина Пик рассказала, что билеты из Москвы в Симферополь в июне покупают на 10% чаще по сравнению с показателями прошлого года, а в обратном направлении – на 15% чаще. Повышенные интерес к поездам отчасти объясняют тем, что многие авиакомпании снизили частоту рейсов на черноморские курорты. К тому же значительно повысилась стоимость авиабилетов: "Когда в мае появилась первая информация о снятии карантинных мер, стоимость билета повысилась в среднем на 25%".

Впрочем, занятые в туристической сфере жители Крыма говорят, что пока не ощущают присутствия туристов, но надеются на лучшее. Светлана Баранова торгует сувенирами и игрушками собственного изготовления на пляже в севастопольском парке Победы. Она говорит, что во второй половине июня после частичного снятия ограничений она и ее коллеги "не заметили, чтобы людей стало больше": "Ждем с нетерпением 1 июля. Молимся, чтобы туристы наконец появились".

В севастопольском гостевом доме "Два Маяка" корреспонденту Радио Свобода рассказали, что к ним уже начали приезжать гости с "материка": в городе ограничения для туристов из других регионов сняли на две недели раньше. При въезде в Севастополь приезжих выборочно тестируют на коронавирус и заставляют первые сутки безвылазно сидеть в номере.

"При поселении мы меряем гостям температуру, даем средства дезинфекции. После того как Роспотребнадзор присылает уведомление [с результатами теста], что клиент здоров, человеку можно выходить. За соблюдением этой самоизоляции никто не следит, надеются на сознательность туристов. Тесты делают не всем, некоторых пропускают в город просто так", – сообщила администратор гостиницы.

Некоторые крымские гостиницы идут на различные ухищрения, чтобы начать прием постояльцев раньше конкурентов. "У нас в документах записано, что мы апарт-отель. То есть мы сдаем в аренду апартаменты, можно сказать квартиры. Поэтому на нас ограничения не действуют. Мы уже сейчас можем поселить туристов из [других регионов] России", – сообщила Радио Свобода сотрудница отдела бронирования алуштинского отеля "Порто Маре" София. Правда, туристов, по ее словам, приходится селить минимум на неделю: на меньший срок снять номер пока нельзя. С 1 июля отель заработает в обычном режиме, откроются детская зона и спа-комплекс.

В частном секторе царят еще более либеральные порядки. Владелица частного пансионата "У Татьяны" в Судаке рассказала Радио Свобода, что она пускает гостей из материковой России с начала лета, однако в июне мало кто приезжал. "К концу месяца пошли звонки, бронируют на июль и август. Каждый день что-то снимают", – говорит хозяйка пансионата. Никаких проверок со стороны контролирующих органов не проводилось, сама она тоже "лишних вопросов гостям не задает".

Ее коллега Ксения из Евпатории подтверждает, что июнь был "голодный", но "сейчас активно бронируют". В ее частном доме проживают туристы из других регионов уже сейчас, но власти на это смотрят сквозь пальцы: "Никому до этого нет дела. У меня с этим нет никаких проблем. Все под ответственность приезжих. Чтобы у них никаких проблем [с властями] не было".

Официальных объявлений о том, как долго продлится режим ограничений, власти пока не делали. По непроверенной информации, которой отельеры делятся между собой, противоэпидемиологические меры будут действовать на протяжении всего курортного сезона. Но после весенних слухов о том, что в этом году Крым вообще не откроется для туристов, сотрудники индустрии гостеприимства рады работать и на таких условиях.

Эксперты туристического рынка утверждают, что крымское направление в этом году будет пользоваться повышенным спросом. Причина в том, что особых альтернатив у отдыхающих нет. "Ввиду небольшой туристической пропускной способности Крыма в этом году падающая покупательская способность будет перекрыта дополнительным спросом среди тех, кто не смог поехать за границу", – уверена генеральный директор Московского филиала событийно-туристического холдинга "Фаворит" Анисия Евдокимова.

"Пандемия оказала сильнейшее влияние на платежеспособность населения. У людей упали доходы – сократятся и расходы, поэтому рынку туризма в относительных показателях придется хуже, чем другим. Однако потребность в летнем отдыхе по-прежнему останется актуальной. Людям необходимо менять картинку, и, так как границы закрыты, курорты Краснодарского края будут пользоваться популярностью. Также мы видим повышенный спрос на крымское направление – плюс 9% год к году", – сообщил Радио Свобода операционный директор сервиса для поиска автобусных билетов DaEdu Андрей Казанцев.

Другие участники рынка подтверждают эту тенденцию. По словам генерального директора и владельца сервиса бронирования "Суточно.ру" Юрия Кузнецова, за прошедшую неделю в Крыму было совершено столько же бронирований, сколько за аналогичный период прошлого года. При этом средний срок проживания увеличился на 10%, а средняя цена в сутки выросла на 30%.

"Небывалый скачок внутреннего туризма – это тренд, который наблюдается во всем мире, – подытоживает генеральный директор Travel Marketing Group Алексей Новик. – Связано это прежде всего с тем, что люди устали от ограничений, наложенных на них в период самоизоляции. Многие имеют депозитные ваучеры у туроператоров, предложенные вместо несостоявшегося ранее отдыха, сорванного из-за закрытия границ. С учетом возможности переноса суммы на любое другое направление этими депозитами туристы постараются воспользоваться в самое ближайшее время, чтобы заплаченные деньги не пропали".

В этом году у туристического сезона в Крыму будут свои особенности. Пока пандемия не закончилась, туристы будут уделять повышенное внимание безопасности: вместо поездов и самолетов они предпочтут добираться в Крым на личных автомобилях, а селиться будут в отдельных квартирах и домах. Из соображений экономии многие сделают выбор в пользу частных пансионатов и мини-гостиниц.

Несмотря на оптимистичные прогнозы, нынешний сезон станет для туристической отрасли Крыма серьезным испытанием. "Есть отдельные объекты, которые в сезон уже могут не открыться, так как многие на полуострове жили по модели "от сезона до сезона". Без запаса прочности и без туристов до 1 июля некоторые бизнесы уже не выживут", – считает Анисия Евдокимова из "Фаворита".

"Многие туристы справедливо опасаются главных бед российского отдыха – завышенной стоимости и низкого уровня сервиса. Эти два фактора могут сыграть не сейчас, но уже в следующем сезоне, когда те из туристов, кто ранее не был в Крыму, смогут сравнить его в категориях "цена – качество" с теми же курортами Турции, и уже в 2021 году предпочтут выбрать именно Турцию", – заключает Алексей Новик из Travel Marketing Group.