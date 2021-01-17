Свыше трёхсот человек отравились водой в Буйнакске 

Число жителей дагестанского города Буйнакск, отравившихся водой из местного водопровода, превысило триста человек, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на администрацию города.

Всего за медицинской помощью обратились 303 человека, из них 239 - это дети. В больницах города с диагнозом отравление в настоящий момент находятся семьдесят местных жителей, большинство из них также дети.

Массовое отравление в Буйнакске произошло 11 января. По данным властей, причиной стала некачественная вода, подача которой была приостановлена спустя трое суток. В тот же день коммунальные службы приступили к промывке и хлорированию водопроводных сетей.

По факту массового отравления Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".