В Башкирии будут выдавать антиковидные паспорта

Жители Башкирии, у которых есть антитела к COVID-19 после болезни, и те, кто сделал прививку, смогут получить специальные антиковидные паспорта с 5 февраля. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.

По его словам, введение таких паспортов позволит снять много ограничений с жителей республики, а также даст им ряд привилегий. В частности, люди старше 65 лет, которые уже переболели или вакцинировались, смогут не соблюдать режим самоизоляции. Введение таких паспортов также будет стимулировать людей проходить вакцинацию, считает Хабиров.

Документы будут автоматически формироваться в электронном виде на республиканском портале госуслуг. "При необходимости специальный QR-код можно будет показать с телефона или распечатать", — отметил Хабиров.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что жители региона, которые сделают прививку от коронавирусной инфекции, получат специальные бейджи и право не носить маски в общественных местах.

С сегодняшнего дня в России стартует массовая вакцинация от COVID-19. По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в первый год вакцинацией можно будет охватить 60 процентов населения страны.

Точных данных о вакцинации федеральный штаб по борьбе с вирусом не публикует. В то же время, согласно докладу фонда "Петербургская политика", к началу января в 42 российских регионах нельзя было поставить прививку от COVID-19. К группе с наиболее низким результатом отнесена, в частности, Башкирия.

На сегодняшний день в России государственную регистрацию прошли две вакцины — "Спутник V" разработки Центра имени Гамалеи и "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор".

За прошедшие сутки в России (включая аннексированный Крым) выявили 22 857 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 471 пациент с COVID-19 умер, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

