69 человек задержали в связи с возвращением Навального в Россию

В связи с возвращением Алексея Навального в Россию полиция в воскресенье задержала 69 человек, включая самого политика, пишет "ОВД-Инфо". В Москве (в аэропорту Внуково, куда должен был прилететь оппозиционер) были задержаны 62 человека, остальные — в Санкт-Петербурге. Среди них было два несовершеннолетних и как минимум шесть журналистов. К троим людям применяли силу, двоих из них госпитализировали. Еще одному задержанному стало плохо в ОВД, его увезли на скорой.
"Задержанной Екатерине Бушковой в отдел полиции «Лужники» вызвали скорую, ее планируют госпитализировать в больницу. По словам девушки, полицейские при задержании ударили ее о ручку автозака. У нее повреждён глаз", — отмечают в "ОВД-Инфо".
Задержанным вменяют статьи о неповиновении сотруднику полиции, нарушении режима повышенной готовности и участии в несогласованной акции, повлекшей помехи в инфраструктуре.
На ночь в отделах полиции оставили четырёх человек. Трое в ОВД "Лужники", а Алексей Навальный, задержанный в аэропорту Шереметьево — во втором отделе полиции в Химках. Статус 16 задержанных "ОВД-Инфо" неизвестен.
По данным "Белого счётчика", всего во Внуково встречать политика приехали около 2 тысяч человек. Соратники Навального и он сам призывали людей приехать в аэропорт. Московская прокуратура вынесла некоторым из них предупреждения о недопустимости проведения массовых мероприятий. Сторонники оппозиционера утверждают, что встреча пассажира — это не массовое мероприятие.
Среди задержанных во Внуково были сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Руслан Шаведдинов, помощник Навального Илья Пахомов, менеджер штаба политика Анастасия Кадетова, юрист Алексей Молокоедов и оппозиционер Константин Котов, ранее осужденный по "дадинской статье".
- Самолёт с Алексеем Навальным на борту должен был приземлиться во Внуково примерно в 19.30. Однако он не зашёл на посадку, а ушёл в зону ожидания, а затем отправился в аэропорт "Шереметьево", где впоследствии и совершил посадку, как утверждают в авиакомпании "Победа", по техническим причинам. К вечеру воскресенья большинство задержанных отпустили. Некоторые успели доехать до Шереметьева.
- Руководство авиакомпании "Аэрофлот" и её дочерней структуры "Победа" ещё за сутки до прибытия борта с Алексеем Навальным в Москву знали о том, что аэропорт прилёта будет заменён, сообщает со ссылкой на неназванные источники Baza. Заранее в курсе происходящего, по их данным, был и экипаж рейса, которым Навальный вернулся в столицу. Именно поэтому, обращает внимание издание, в баки лайнера залили больше топлива, чем требовалось для перелёта из Берлина во Внуково. По плану самолёт должен был до последнего момента следовать по первоначальному курсу, однако прямо перед посадкой сделать несколько кругов и отправиться в Шереметьево. Так и произошло. Официально авиакомпания "Победа" утверждает, что причиной того, что самолёт был перенаправлен, стала авария снегоуборочной техники на лётном поле во Внуково.
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