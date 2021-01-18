69 человек задержали в связи с возвращением Навального в Россию

В связи с возвращением Алексея Навального в Россию полиция в воскресенье задержала 69 человек, включая самого политика, пишет "ОВД-Инфо". В Москве (в аэропорту Внуково, куда должен был прилететь оппозиционер) были задержаны 62 человека, остальные — в Санкт-Петербурге. Среди них было два несовершеннолетних и как минимум шесть журналистов. К троим людям применяли силу, двоих из них госпитализировали. Еще одному задержанному стало плохо в ОВД, его увезли на скорой.

"Задержанной Екатерине Бушковой в отдел полиции «Лужники» вызвали скорую, ее планируют госпитализировать в больницу. По словам девушки, полицейские при задержании ударили ее о ручку автозака. У нее повреждён глаз", — отмечают в "ОВД-Инфо".

Задержанным вменяют статьи о неповиновении сотруднику полиции, нарушении режима повышенной готовности и участии в несогласованной акции, повлекшей помехи в инфраструктуре.

На ночь в отделах полиции оставили четырёх человек. Трое в ОВД "Лужники", а Алексей Навальный, задержанный в аэропорту Шереметьево — во втором отделе полиции в Химках. Статус 16 задержанных "ОВД-Инфо" неизвестен.

По данным "Белого счётчика", всего во Внуково встречать политика приехали около 2 тысяч человек. Соратники Навального и он сам призывали людей приехать в аэропорт. Московская прокуратура вынесла некоторым из них предупреждения о недопустимости проведения массовых мероприятий. Сторонники оппозиционера утверждают, что встреча пассажира — это не массовое мероприятие.

Среди задержанных во Внуково были сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Руслан Шаведдинов, помощник Навального Илья Пахомов, менеджер штаба политика Анастасия Кадетова, юрист Алексей Молокоедов и оппозиционер Константин Котов, ранее осужденный по "дадинской статье".