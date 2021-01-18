В Домбае сошла лавина. Под снегом могут оставаться люди

В посёлке Домбай в Карачаево-Черкессии на горнолыжную трассу сошла лавина. По меньшей мере погиб один человек. Под снегом могут оставаться люди, их поисками занимаются спасатели, сообщает ТАСС. Шесть человек смогли выбраться из-под лавины, четыре получили травмы.

По данным МЧС, в момент схода лавины на трассе на горе Мусса-Ачитара могли находиться 12 человек. Источник ТАСС уточняет, что сход лавины мог быть принудительным. Собеседница телеграм-канала Mash рассказала, что снег сошёл после того, как его обстреляли пушками. Предполагалось, что лавина пойдёт в сторону леса, но в итоге снег сошёл на горнолыжников.

Руководитель Северо-Кавказской противолавинной службы а разговоре с РБК, что возможной причиной схода лавины могло быть сейсмическое воздействие от другой принудительно спущенной лавины.

Под снегом оказались два пункта проката снаряжения, повреждено кафе.

В южном Приэльбрусье находится более 130 участков, на которых есть опасность схода лавин. Это зона ответственности Эльбрусского противолавинного отряда.

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