В Норильске чиновник мэрии задержан по делу о гибели людей под лавиной

В Норильске сотрудники Следственного комитета задержали начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города. Он стал подозреваемым по делу о гибели трёх человек, попавших под лавину в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная", сообщает сайт СК по Красноярскому краю.

Как считают следователи, чиновник плохо контролировал работу своих подчиненных. В частности, утверждается, что он не проверял полноту данных, внесённых в сводку о погодных условиях. Имя задержанного не называется, согласно сайту городской администрации эту должность занимает 37-летний Евгений Панфёров.

Чиновник был задержан в рамках расследования уголовного дела о халатности. Максимальное наказание по этой статье — до 7 лет лишения свободы.

В прогнозах от 30 декабря сообщалось о возможном сходе лавин с 31 декабря по 11 января, утверждает следствие. Но эти данные не попали в оперативную сводку городского управления. Из-за этого местных жителей, а также сотрудников мэрии и других служб не предупредили об опасности.

Диспетчер, отвечавший за эту работу, был задержан 12 января. Сейчас он находится под домашним арестом.