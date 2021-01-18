Германия приостановила разрешение на строительство "Северного потока – 2"

Негосударственная организация "Союз охраны природы и биоразнообразия" обжаловала выданное Федеральным морским и гидрографическим агентством разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток – 2". Аналогичную жалобу подала ещё одна природоохранная организация – Deutsche Umwelthilfe, сообщает немецкая телерадиокомпания NDR1. В Федеральном агентстве подтвердили журналистам подачу экологами жалоб, отметив, что появление таких возражений означает, что действие выданного ведомством разрешения на проведение работ приостанавливается.

15 января агентство продлило срок разрешения на строительство российского газопровода "Северный поток – 2" до конца мая. Согласно сообщению на сайте регулятора, компания – оператор газопровода может приступить к строительным работам немедленно.

"Северный поток – 2" должен доставлять российский газ на экспорт в Германию в обход Украины по дну Балтийского моря. Ряд стран Евросоюза и США считают, что проект даст Москве возможности усилить давление на ЕС и Украину, на экономику которой значительно влияет газовый транзит.

Участники строительства подвергнуты американским санкциям. Они же грозят компаниям, которые оказывают косвенную поддержку строителям, например страховщикам. Из-за этого в декабре 2019 года строительство остановилось. Тогда оставалось провести около 160 километров линии из 1230, большая часть – в датской экономической зоне. Через год укладка труб продолжилась, сейчас разрешение на строительство выдали все страны, имеющие прямое отношение к проекту.

15 января оператор газопровода сообщил газете Handelsblatt, что работы по достройке в датских водах вновь откладываются. Ещё накануне компания заявляла, что работы начнутся в пятницу, новый срок не назвала. Теперь представитель компании говорит, что укладка труб в датских водах может возобновиться в конце января – начале февраля.

1 января Сенат США преодолел вето президента Дональда Трампа и проголосовал за принятие оборонного бюджета на 2021 финансовый год. В нём предусмотрено новое расширение санкций.