СК возбудил дело о халатности после схода лавины на Домбае

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности после схода лавины на курорте в Карачаево-Черкесии, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Сход лавины на горнолыжном курорте у горы Мусса-Ачитара произошел 18 января. По словам очевидцев, перед этим звучали выстрелы лавинных пушек. Позже выяснилось, что под лавиной погиб президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Карачаево-Черкессии Хаджи-Мурат Маршанкулов. Как рассказал РБК сын погибшего, аварийная служба обстреляла склон, не закрыв его. Снежная масса сошла на горнолыжную трассу. В Домбайском противолавинном отряде считают, что это произошло случайно - обычно лавины остаются в ложбине наверху. "Возможно, лавина сошла вниз из-за большого объема снега, может, от вибрации", - сообщил командир отряда Рамазан Абазалиев.

В момент происшествия на горнолыжной трассе могли находиться до 12 человек. Под завалами снега оказались кафе и два вагончика с пунктом проката снаряжения. Спасатели извлекли из-под снега женщину, еще шестеро выбрались самостоятельно.

По предварительным данным, больше под завалами людей нет. Накануне спасатели обошли все гостиницы в поселке и опросили туристов, все оказались в своих номерах. На ночь поисково-спасательные работы приостанавливались. Утром во вторник их продолжили, чтобы убедиться, что под толщей снега точно никто не остался. Длина лавины составила 600 метров, ширина — 100 метров, глубина - до 5 метров.