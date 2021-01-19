ФРГ подтвердила введение санкций США против трубоукладчика "Фортуна"

Власти Германии подтвердили данные о намерении США наложить санкции на российское судно "Фортуна", которое участвует в достройке газопровода "Северный поток – 2".

Информацию о введении санкций в понедельник от посольства США в Берлине получило министерство энергетики ФРГ. "Мы с сожалением принимаем к сведению данное сообщение", - заявила представитель ведомства. Ранее о готовящихся ограничениях написала Handelsblatt, отметив, что официально Вашингтон объявит о решении во вторник, 19 января. Это станет первым случаем применения американских санкций против проекта, отмечает "Немецкая волна".

Трубоукладчик "Фортуна" помог возобновить строительство газопровода в водах Германии в декабре. До этого работы не велись почти год – из-за угрозы санкций. Меры, подписанные президентом Дональдом Трампом в 2019 году, предполагают заморозку активов и ограничения на выдачу виз для компаний, участвующих в проекте.

В одобренном в декабре Конгрессом США оборонном бюджете на 2021 финансовый год есть пункты о штрафных мерах за содействие продаже, аренде или предоставлению судов-трубоукладчиков для строительства "Северного потока - 2", а также за предоставление страхового покрытия для судов, участвующих в строительстве.

Санкции в отношении "Фортуны" и владельца судна, компании "КВТ-Рус", ожидаются за день до вступления в должность избранного президента США Джо Байдена. Администрация Трампа неоднократно критиковала ФРГ и другие европейские страны за то, что они рассчитывают на поставки углеводородов из России и тем самым способствуют расширению политического влияния Москвы. Российские власти в ответ называют "Северный поток - 2" по дну Балтийского моря исключительно экономическим проектом.

18 января стало известно, что Германия приостановила разрешение на строительство трубопровода в своих территориальных водах в связи с жалобами местных экологов.