В Петербурге на активиста составили протокол за то, что он хлопал в ладоши

В Санкт-Петербурге на активиста Артема Уйманена составили административный протокол за нарушение режима самоизоляции из-за того, что он “хлопал в ладоши в поддержку Навального”. Об этом Уйманен рассказал “МБХ медиа”.



По словам активиста, он был задержан вчера в ходе акции у Гостиного двора, где стоял без плаката, с пустыми руками. В протоколе полицейские записали, что Уйманен продолжал нарушать требования постановления правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года, а "именно целенаправленно продолжал свое участие в собрании, при этом, как и ранее, громко обсуждал задержание Навального, хлопал в ладоши в поддержку Навального”. В протоколе , составленном на подругу активиста, тоже написано, что она хлопала в ладоши и показывала знак “виктори”, рассказал Уйманен.

Накануне в Петербурге на стихийной акции в поддержку Алексея Навального задержали 56 человек.

Ранее вчера Алексея Навального отправили под арест в следственный изолятор. Там он должен пробыть до суда о замене ему условного срока на реальный по приговору, который был вынесен политику в 2014 году по делу "Ив Роше". При этом суд о мере пресечения прошёл прямо в здании ОВД в Химках, куда Навального доставили из аэропорта Шереметьево в воскресенье вечером.



