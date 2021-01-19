Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

"Росатом" установит в Москве две фигуры Берии с вандалостойкими туловищами

Реконструкция организованной Берией депортации литовцев, архив

Госкорпорация "Росатом" планирует установить в павильоне атомной энергии на ВДНХ в Москве две фигуры бывшего наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии. Тела фигур должно быть сделано из стеклопластика и быть вандалостойким, — сообщает издание "Открытые медиа".

Фигуры бывшего главы НКВД планируется установить в выставочной зоне, посвященной советскому атомному проекту. У вандалостойких Берий должны быть силиконовые головы "индивидуального изготовления", акриловые глазные яблоки и натуральные волосы, говорится в требования к государственной закупки фигур. Выставка с Бериями обойдётся "Росатому" в 1,28 миллиарда рублей, сколько из них приходится непосредственно на бывшего наркома — не уточняется.

Берия как председатель специального комитета при Государственном комитете обороны руководил проектом по созданию атомного оружия и атомной энергетики в Советском Союзе. Представитель "Росатома" заявил "Открытым медиа", что благодаря организаторским способностям Берии Советскому Союзу "удалось в кратчайшие сроки разрушить монополию США на ядерное оружие".

Фигуры Берии играют “важную роль в создании соответствующей атмосферы экспозиционного пространства”, — отмечается в дизайн-проекте выставки.

«Выселить с треском». Как депортировали народы в СССР
Embed
«Выселить с треском». Как депортировали народы в СССР

No media source currently available

0:00 0:54:00 0:00
Скачать медиафайл

Берия непосредственно ответственен за массовые репрессии в Советском Союзе, политические убийства и насильственное переселение народов — в том числе, депортацию русских, немцев, карачаровцев, чеченцев, калмыков, литовцев и многих других наций.

После смерти Сталина в 1953 году Берия был казнён в ходе борьбы за власть внутри руководства СССР. Несмотря на ряд выдуманных обвинений, определением Военной коллегии Верховного суда России в 2000 году он был признан не подлежащим реабилитации как организатор политических репрессий.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG