"Росатом" установит в Москве две фигуры Берии с вандалостойкими туловищами

Госкорпорация "Росатом" планирует установить в павильоне атомной энергии на ВДНХ в Москве две фигуры бывшего наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии. Тела фигур должно быть сделано из стеклопластика и быть вандалостойким, — сообщает издание "Открытые медиа".

Фигуры бывшего главы НКВД планируется установить в выставочной зоне, посвященной советскому атомному проекту. У вандалостойких Берий должны быть силиконовые головы "индивидуального изготовления", акриловые глазные яблоки и натуральные волосы, говорится в требования к государственной закупки фигур. Выставка с Бериями обойдётся "Росатому" в 1,28 миллиарда рублей, сколько из них приходится непосредственно на бывшего наркома — не уточняется.

Берия как председатель специального комитета при Государственном комитете обороны руководил проектом по созданию атомного оружия и атомной энергетики в Советском Союзе. Представитель "Росатома" заявил "Открытым медиа", что благодаря организаторским способностям Берии Советскому Союзу "удалось в кратчайшие сроки разрушить монополию США на ядерное оружие".

Фигуры Берии играют “важную роль в создании соответствующей атмосферы экспозиционного пространства”, — отмечается в дизайн-проекте выставки.

Берия непосредственно ответственен за массовые репрессии в Советском Союзе, политические убийства и насильственное переселение народов — в том числе, депортацию русских, немцев, карачаровцев, чеченцев, калмыков, литовцев и многих других наций.

После смерти Сталина в 1953 году Берия был казнён в ходе борьбы за власть внутри руководства СССР. Несмотря на ряд выдуманных обвинений, определением Военной коллегии Верховного суда России в 2000 году он был признан не подлежащим реабилитации как организатор политических репрессий.