Суд в Москве отказался принять иск от Навального к Пескову

Пресненский суд Москвы отказался принять иск о защите чести и достоинства от оппозиционера Алексея Навального к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на данные из картотеки суда.

Заявление возвращено Навальному. Основанием для такого решения стало якобы несоответствие иска 131-ой и 132-ой статьям Гражданского процессуального кодекса о форме и содержании заявления, а также о сопутствующих документах.

В ноябре 2020 года Навальный подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Пескову из-за слов пресс-секретаря президента России о том, что с оппозиционером работают "специалисты ЦРУ". В частности, Песков заявлял, что обвинения Навального в адрес Владимира Путина в покушении на оппозиционера инспирированы Центральным разведывательным управлением США. Также пресс-секретарь президента России утверждал, что "это уже не первый раз, когда специалисты ЦРУ дают" оппозиционному политику "разные инструкции". 23 ноября стало известно, что Пресненский суд Москвы, куда был подан иск, оставил заявление без движения.