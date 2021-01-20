Следственный изолятор №1 Федеральной службы исполнения наказаний, известный так же, как "Матросская тишина" перестал принимать письма для арестованных. Это случилось после того, как в него был доставлен оппозиционный политик Алексей Навальный. Внимание на это обратил правозащитный проект "РосУзник".

Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января, на следующий день суд в Химках продлил ему срок задержания на месяц. Предположительно, политик задержан до намеченного на начала февраля судебного процесса о замене его условного срока на реальный по уголовному делу 2012 года.

Жена политика Юлия Навальная 20 января в сторис в инстаграме выложила копию уведомления о том, что Навальному было доставлено её письмо. Вскоре ФСИН сообщил ей, что уведомление отправлено по ошибке, а письмо "находится в обработке".

Самому политику накануне удалось передать сообщение из изолятора. В нём он рассказал об условиях своего содержания. В тот же день его посетил секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников. По его словам, Навальный сказал комиссии, что он рад снова оказаться на Родине.