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"Справедливая Россия" объединится с партией Захара Прилепина

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов

Партия "Справедливая Россия" объединится с партиями "Патриоты России" и "За правду", последнюю из которых возглавляет писатель Захар Прилепин. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на лидера "Справедливой России" Сергея Миронова.

Новая партия будет называться "Справедливая Россия - За правду". Миронов заявил, что рассчитывает занять пост её председателя, а лидеры двух других партий станут его сопредседателями.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на источники сообщали, что "Справедливая Россия" может объединиться с рядом малых партий по инициативе Администрации президента России. Собеседник издания объяснял, что это делается с целью утилизации малых фракций, которые потенциально могут отобрать голоса у "Единой России" на выборах в Госдуму.

Издание "Медуза" со ссылкой на источники писала о том, что Администрация президента поставила "Единой России" задачу сохранить в Думе нынешнее конституционное большинство, что означает, что малые партии в Думу пройти не смогут.

Учредительный съезд партии "За правду" состоялся 1 февраля 2020 года. В середине мая Минюст внес партию Прилепина в список политических объединений, допущенных до участия в выборах. Прилепин известен в России своей ультрапатриотической позицией. Бывший активист запрещённой в России Национал-большевистской партии с начала вооруженного конфликта на востоке Украины активно поддерживал пророссийских сепаратистов. Писатель работал заместителем командира одного из подразделений сепаратистов "ДНР".

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