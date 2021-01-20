В России парализована работа нелегальных интернет-казино и онлайн-букмекеров, сообщает издание The Bell. Оно связывает это с предпринятыми Центробанком мерами против рынка серых платежей. Игроки из России практически потеряли возможность делать ставки не в биткоинах, утверждает издание. Легальный рынок лотерей находится в руках одного игрока, одновременно власти готовятся передать рынок ставок единому регулятору.

Совокупный объем ставок в русскоязычных онлайн-казино в 2016–2018 годы оценивался экспертами в 1–1,5 миллиарда евро в год. Выручка букмекеров в 2019 превышала 1 трлн рублей, но большая часть этих денег тоже приходилась на зону игроков, не в полной мере соблюдающих законодательство. Теперь работа многомиллиардной незаконной отрасли фактически остановилась с середины января.

Корреспондент The Bell попыталась сделать ставки в крупнейших онлайн-казино, но все они принимают только криптовалюту. В крупных городах остались возможности для VIP-клиентов, которые оплачивают игру наличными. Сейчас стоимость такой инкассации составляет 4–5 процентов от вносимой суммы, рассказывает собеседник, но эта услуга имеет смысл с депозитами от 100 000 долларов.

Одновременно с зачисткой рынка, в России готовится масштабная реформа правил для букмекеров, напоминает The Bell. Идеологом реформы считается глава Федерации бокса России Умар Кремлёв. В наблюдательный совет его федерации входят руководитель службы безопасности президента Путина, замдиректора ФСО Алексей Рубежной, глава "Роснефти" Игорь Сечин и заместитель начальника управления по внутренней политике Администрации президента Тимур Прокопенко.