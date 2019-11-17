На месте семейного отдыха – казино. В Крыму будет игорная зона

Через несколько лет на Южном берегу аннексированного Россией Крыма откроется игорная зона "Золотой берег". Соответствующие документы были в конце октября подписаны премьер-министром Дмитрием Медведевым. Аналогичные проекты в других российских регионах не были успешными, но в случае Крыма подход планируют изменить: попытаются привлечь игроков на уже готовый курорт. В то же время близость Сочи не сулит крымским казино много посетителей.

Новая игорная зона в Крыму разместится на территории Большой Ялты, возле поселка Кацивели. Под казино и игровые клубы выделили участок площадью 14,6 гектара. Эта новость не стала неожиданностью. В июле 2014 года, практически сразу после аннексии, президент России Владимир Путин подписал закон о включении Крыма в перечень регионов, в которых разрешается создавать игорные зоны. По замыслу, легализация игорного бизнеса должна привлечь на полуостров инвестиции, привести к созданию новых рабочих мест и стать источником наполнения регионального бюджета.

За пять лет проект менялся несколько раз. Власти никак не могли выбрать место для создания игорной зоны, подсчитать необходимый размер инвестиций, а главное – найти того самого инвестора, который согласится вложить в рискованное дело сотни миллионов долларов. В конце прошлого года чиновники окончательно определились с участком для строительства казино. Любителям азартных игр отдали земельный надел на берегу моря у въезда в поселок Кацивели. Последние 45 лет на этом месте возвышается многоэтажный корпус недостроенного санатория Министерства атомной промышленности Академии наук СССР. Ради создания игорной зоны участок отрезали от поселка и передали в собственность властям аннексированного полуострова, так как, согласно российскому законодательству, казино нельзя строить в границах населенных пунктов.

В сентябре этого года крымский минфин отправил в Москву пакет документов о создании игорной зоны, а в октябре проекту "Золотой берег" официально дали зеленый свет. Чиновники на полуострове находятся в приподнятом настроении, рассчитывая на легкую прибыль. В России налог на игорный бизнес относится к региональным, а значит, доходы будут поступать в крымский бюджет. Федеральному центру достанутся косвенные налоги: налог на имущество, налог на землю и НДФЛ, которые могут в несколько раз превысить игорный налог. В 2014 году потенциальный годовой объем фискальных поступлений от деятельности казино в Крыму оценивался в 25 млрд рублей. Сейчас крымские власти стали осторожнее и на публике не переводят свои ожидания на язык цифр.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все соглашения по созданию игорной зоны будут заключены до Нового года, а первое казино в Кацивели откроется в 2022 году. Ожидалось, что уже в октябре строители приступят к сносу бетонного недостроя на месте будущей зоны, однако по состоянию на начало ноября никаких работ на участке не велось.

Власти полуострова утверждают, что российские инвесторы, желающие застроить Южный берег Крыма игорными заведениями, буквально выстроились в очередь. Тем не менее до сих пор неизвестно, сколько объектов будет построено, кто станет оператором казино и какой объем инвестиций потребуется. По последнему пункту оценки разнятся от $100 млн до $6–7 млрд. Так, председатель подкомитета Торгово-промышленной палаты России по вопросам букмекерской деятельности и тотализатору Николай Оганезов в интервью радио "Спутник в Крыму" предположил, что для запуска зоны на 15 гектарах должно хватить 8 млрд рублей.

Те, кому эта идея понравилась, говорят, что полуостров просто создан для игорного бизнеса: казино помогут ему стать всесезонным курортом и привлечь состоятельных туристов. "Игорные зоны во всем мире – это клондайк чистых денег: вы добываете не нефть и не золото, а просто деньги. Размещение казино и игровых автоматов в Крыму связано с тем, что это курортно-туристическая зона, и одно с другим почти всегда связано. В Европе чаще всего пытаются совместить курорты с игорными домами. Это как у Достоевского: люди в костюмах пьют воду и гуляют, а в свободное время ходят в рулетку поиграть", – говорит генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По мнению крымского политолога Владимира Джараллы, полуостров обладает "отличными предпосылками и историей" для размещения игорной зоны: "За время легального существования игорного бизнеса Крым был одним из самых заметных центров, причем международных: ситуации, когда игроки прилетали из-за рубежа на уик-энд, были обычным делом. Сейчас именно прибрежная зона развивается весьма бурно, существует сеть отелей высокого качества. Игорная зона может стать удачным дополнением к привычному набору сервисов".

Но есть и критики проекта. Часть из них недовольна выбранным местом. Казино собираются построить в развитой курортной зоне, а не в депрессивных степных районах на севере республики, которые сильнее нуждаются в притоке денег и в новых рабочих местах. К тому же Кацивели – это своего рода "научная столица" Южного берега Крыма. Тут расположены астрофизическая обсерватория, океанографическая платформа и станция наблюдения за Солнцем.

Вторая часть критиков утверждает, что игорную зону в Крыму ждет фиаско, как это случилось в случае аналогичных проектов в Приморье, на Алтае и в Калининградской области. Третьи в принципе выступают против превращения полуострова в территорию азартных игр. "Негатив вызван предысторией, в том числе криминальной, не только в России, но и за рубежом. Учли ли этот опыт, мы увидим на практике", – говорит Джараллы.

Создание игорной зоны плохо сочетается с позиционированием Крыма как места отдыха семей с детьми и молодежи. "Наверное, не стоит объяснять, что игорный бизнес и семейная жизнь находятся на разных полюсах. Правительству стоило бы подумать о серьезных инвестициях в Крым с целью развития семейного отдыха, подумать о будущих поколениях, а не гнаться за сомнительными дополнительными доходами в бюджет", – заявил Радио Свобода ведущий аналитик инвестиционной компании QBF Олег Богданов. Кациевели, где вскоре возможно появятся казино, судя по отзывам в соцсетях, в основном выбирают семьи с детьми – из-за спокойной атмосфера, отсуствия увеселительных заведений и небольшого количества отдыхающих.

Основной проблемой при реализации проекта может стать также неготовность инфраструктуры Южного берега Крыма принять дополнительные потоки людей. "Надеюсь, люди, которые будут строить игорные дома, будут строить сразу и отели. Это даст деньги, причем не только от игры, но и от проживания. Сам бог велел получать всю прибыль в одном флаконе. Главной задачей будет быстро нарастить инфраструктуру, если власти хотят добавить к отдыхающим еще и игроков", – считает Журавлев.

Еще одним подводным камнем станет то обстоятельство, что недостроенный санаторий на месте будущей игорной зоны стоит на нестабильном грунте. По этой причине еще в советское время и было заморожено его возведение. Как инвесторы будут решать эту проблему, пока остается загадкой.

По сравнению с другими российскими игорными зонами, крымская будет небольшой, и это тоже может осложнить реализацию проекта. Площадь игорной зоны "Янтарная" в Калининградской области – почти 100 гектаров, площадь "Приморья" – 620 гектаров, "Сибирской монеты" в Алтайском крае – 2304 гектара, закрытого в прошлом году "Азов-Сити" – 2800 гектаров. На этом фоне 15 гектаров "Золотого берега" выглядят очень скромно. На них поместится от силы одно казино и пара залов с игровыми автоматами, говорят эксперты. Интересно, что скажут инвесторы, ведь на таком клочке земли не разгуляешься, а значит, и оборот заведения будет небольшим.

По размеру территории крымская зона сопоставима с сочинской – 16,5 гектара. В "Красной поляне", заработавшей в 2017 году, как и в Крыму, ставка сделана на имеющуюся туристическую инфраструктуру. Мнения по поводу того, насколько успешным стал этот проект, расходятся, но эта игорная зона оказалась жизнеспособнее других. Поэтому ее модель станет для Крыма образцом. То есть из "Золотого берега" будут лепить не новый Лас-Вегас (построенный с нуля посреди пустыни), а скорее, новый Монте-Карло – город, где азартные игры дополняют другие виды отдыха.

"Игорные зоны в Алтае и Приморье, которые создавались изначально, не очень-то пошли. Мы их создавали как инструмент развития территорий, а игроки не захотели ехать в тайгу. Во-первых, потому, что ленивы, а во-вторых, никуда ведь не делся подпольный игорный бизнес. Затрудняюсь сказать, возможно ли создать в России то, что было сделано в Лас-Вегасе, – это принципиально невозможно или это не получилось конкретно у тех людей, которые этим занимались? Но на примере Крыма можно сказать, что Россия перешла от модели Лас-Вегаса к модели Монте-Карло. Крым – традиционный курорт. Туда привлечь игроков будет на два порядка легче, даже на основе уже имеющейся инфраструктуры. Человек искупался, сходил поиграл, опять искупался", – рассуждает Журавлев.

По его словам, несмотря на очевидные сложности, "Золотой берег" может оказаться успешным проектом. По крайней мере, санкции не станут помехой, ведь они скажутся лишь на невозможности приезда иностранцев: "Россия – очень богатая страна, в которой довольно много богатых людей. При этом значительная часть богатых людей среднего возраста знает только один язык. У богатых людей денег съездить в Монте-Карло хватит, а вот насколько им там будет уютно с русским языком, – большой вопрос. Потенциала и платежеспособности российских игроков вполне хватит на то, чтобы обеспечить игровым заведениям прибыль".

"Санкции в данном случае являются как раз стимулом для нахождения нестандартных решений, которые помогут найти новые источники доходов", – добавляет Джаралла.

Создание игорной зоны по образцу "Красной поляны" не гарантирует Крыму успеха. Более того, географическая близость Сочи создаст конкуренцию между двумя зонами, в которой у "Золотого берега" не будет ни малейшего шанса на победу.

Отдых в Крыму – это пока отдых экономкласса, поэтому траты игроков будут соответствующими



"Не думаю, что есть какая-то экономическая целесообразность в создании игорной зоны в Крыму. Например, игорная зона "Красная поляна", которая находится в гораздо лучших условиях, чем любая подобная площадка в Крыму, за два года работы принесла в бюджет всего лишь чуть более $20 млн", – отмечает Олег Богданов из QBF.

Президент НКО по защите прав и интересов туристов и собственников таймшер-продуктов Анна Виноградова рассказывает, что сильными сторонами Крыма и Сочи по сравнению с другими регионами с игорными зонами является стабильный турпоток. Однако при прочих равных азартные туристы с большей вероятностью поедут в Сочи, чем на спорный полуостров.

"Красная поляна" уже стала всесезонным курортом за счет горных лыж и хорошей туристической инфраструктуры, привлекающей отдыхающих и зимой. Крым пока похвастаться этим не может, а значит, казино, скорее всего, будет пустовать в межсезонье. Окупаемость проекта в первые годы стоит под вопросом, пока для туристов не появятся условия для всесезонного отдыха. Также нужно понимать, что отдых в Крыму – это пока отдых экономкласса, поэтому траты игроков будут соответствующими, и клиентела будет не такой, как в Сочи. Из нее следует исключить иностранцев, поскольку полуостров находится под санкциями. Сочинские казино в первые полтора года посетили туристы из 130 стран, а в Крыму это будут, в основном, россияне", – сообщила Виноградова.

"Золотой берег" представляется очень рискованным проектом. Тем не менее российские власти целеустремленно продвигают его. Формально государство заботится о стабильном поступлении налоговых отчислений от игорной деятельности в федеральный и региональный бюджеты. Однако проворство, с которым согласуются и принимаются необходимые документы, свидетельствует о том, что основной инвестор и бенефициар проекта может быть тесно связан с властными структурами. Не исключено, что проект затевается в интересах крупной госкомпании.

Крымский блогер Александр Горный предположил, что основным участником строительства игорной зоны станут структуры, связанные с бывшим полпредом президента России в упраздненном Крымском федеральном округе Олегом Белавенцевым. Владимир Джаралла считает, что "с большой долей вероятности ряд работ будет выполнять крымская [строительная компания] "Консоль", но она точно не является главным участником проекта". Указанное предприятие, которому принадлежит до 15% строительного рынка Крыма, связывают с именем председателя Государственного совета республики Владимира Константинова. По мнению Дмитрия Журавлева, создание игорной зоны в Крыму пролоббировали "банки и крупные корпорации".