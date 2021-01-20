Блогера Варламова вызвали в полицию из-за "неуважения к власти"

Блогера Илью Варламова вызвали в управление МВД по Архангельску для составления протокола о "неуважении к власти". Об этом сообщила "Правозащита Открытки", чьи юристы представляют интересы блогера.

Варламов должен прийти по повестке в полицию 1 февраля. Что именно совершил блогер, неизвестно.

Варламов приезжал в Архангельск в начале ноября 2020 года. Он снимал видео о том, как выглядит город, его район Сульфат, а также встретился с новым главой Архангельска Дмитрием Моревым. В соцсетях после выхода ролика жители Архангельска неоднозначно отреагировали на фильм Варламова. Они обиделись на то, что блогер показал ветхие дома, заборы и большое количество рекламы.

После этого Варламов опубликовал саркастический пост с извинениями перед жителями Архангельска за свой репортаж о районе Сульфат.