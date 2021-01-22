Лицом к событию. Вышли против Путина, за Навального. Что дальше?

Дворец Путина и арест Навального: власть вызвала всплеск недовольства или политический кризис? Обсуждают Иван Жданов, Станислав Белковский. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/31067770.html
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