Лицом к событию. Байден озабочен арестом Навального

Образ будущего, которое России предлагает власть и оппозиция, отношения США, России и Европы обсуждают политолог и историк Алексей Макаркин и американский политолог Ариэль Коэн. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/31071547.html