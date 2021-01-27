Байден вступился за Навального

Телефонный разговор президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным состоялся 26 января по инициативе российской стороны Результат - продление на 5 лет договора СНВ-3, единственного ныне договора, ограничивающего ядерную гонку вооружений.

Мы видим жесткий диалог США с Россией. Президент США выразил озабоченность заключением под стражу в России оппозиционера Алексея Навального."Были даны необходимые разъяснения со стороны президента Путина", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков

Президент США в беседе с Путиным также решительно поддержал суверенитет Украины в условиях "продолжающейся российской агрессии". Песков заявил о "серьезных разногласиях" по "теме Донбасса" .

Джо Байден пообещал Владимиру Путину не оставлять агрессивные действия Москвы безнаказанными и принимать меры для защиты своей страны, в том числе — вводить новые санкции.

Власти РФ срочно созвали Госдуму и Совет Федерации, и провели ратификацию продления договора СНВ-3. Голосовали "за" в Думе и Совете Федерации единогласно.

Владимир Путин 27 января впервые за 11 лет хоть и виртуально, но выступает на Давосском экономическом форуме с речью о мировых проблемах.

Образ будущего, которое России предлагает власть и оппозиция, отношения США, России и Европы обсуждают политолог и историк Алексей Макаркин и американский политолог Ариэль Коэн.

Программа «Лицом к событию» в эфире 27 января в 19:05.