Лидер в той или иной сфере общественной жизни - человек известный и информированный - под перекрестным огнем вопросов журналистов
Другие материалы
-
28 января 2021
Лицом к событию. "Не стесняйтесь хвалить своего президента!"
-
27 января 2021
Лицом к событию. Байден озабочен арестом Навального
-
26 января 2021
Лицом к событию. Десакрализация власти. Смешной президент
-
-
22 января 2021
Лицом к событию. Сценарий Навального и сценарий Кремля
-
21 января 2021
Лицом к событию. Какой видится "прекрасная Россия будущего"?