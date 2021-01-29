Впереди у России тяжелые времена?

В конце 2020 года в России была принята серия законов, ограничивающих де-факто действие конституционных свобод. После ареста Алексея Навального и фильма о «дворце Путина» массовые акции протеста 23 января охватили по самым минимальным оценкам более 170 городов с участием минимум 150 тысяч человек. Власти проводят аресты и обыски, задерживая лидеров, в ответ появляются новые разоблачения противозаконной деятельности режима.

Существует ли не эмоциональная, а объективная основа, для того, чтобы в России росло общественное недовольство властью? Может ли власть пережить кризис, восстановив доходы населения, которые лет 10 падали?

Обсуждают президент партнерства «Новый экономический рост» бывший первый замминистра труда Михаил Дмитриев и замдиректора «Левада-центра» Денис Волков.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 29 января в 19:05