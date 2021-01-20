Фильм Навального о "дворце Путина" установил рекорд на ютьюбе

Фильм-расследование Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией "Дворец для Путина" стал самым просматриваемым роликом за 19 января во всех сегментах ютьюба, включая иностранные, сообщает издание "МБХ медиа" со ссылкой на данные компании BloggerBase, которая занимается аналитикой на видеохостинге. За один день фильм набрал 12 814 296 просмотров.

К вечеру 20 января расследование Навального о дворце Путина набрало уже свыше 26 миллионов просмотров. При этом пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, ссылаясь на внутреннюю статистику ютьюба, сообщила, что цифру в 25 миллионов ролик преодолел ещё в течение первых суток.

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о так называемом дворце Владимира Путина под Геленджиком 19 января. Фильм был сделан ещё до ареста Навального.

ФБК утверждает, что резиденция президента России площадью 68 гектаров на мысе Идокопас была построена в 2010 году, её стоимость составляет около миллиарда долларов, на её территории есть подземный ледовый дворец, церковь, 80-метровый мост "для подхода к чайному домику", тоннель для спуска из дворца к морю. Утверждается, что дворец сейчас ремонтируется, поскольку он пострадал из-за плесени, и в ходе ремонта строятся новые объекты.

По данным ФБК, возведение дворца спонсировалось за счёт офшора, куда "жертвовали" деньги приближенные к Путину бизнесмены.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фильм о резиденции Путина "чушью" и "компиляцией".