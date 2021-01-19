Навальный пошел на посадку. Зачем он рискует?

Политика Алексея Навального, который 17 января вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления, Химкинский суд, отправил под арест на 30 суток. Суд заседал в отделе полиции. Юристы уже указывают, что решение принято с грубейшими нарушениями УПК. Суд по представлению ФСИН о замене условного срока наказания реальным пока намечен на 2 февраля. Российские власти в лице главы МИД Сергея Лаврова продолжают утверждать, что нет оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении Навального боевым отравляющим веществом «Новичок», проведенном в Томске спецгруппой отравителей из ФСБ.

Алексей Навальный на суде успел призвать к акциям протеста.

Алексея Навального отправили в спецблок тюрьмы «Матросская тишина». Соратники Навального опубликовал список из 8 путинских соратников, на которых политик предлагает Западу наложить санкции за свое отравление:

Как будут развиваться события дальше? Всколыхнет ли рискованная акция Навального пребывающие в апатии массы противников режима Путина? Обсуждают политики Леонид Гозман, Игорь Драндин, экономист и политолог Владислав Иноземцев.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 19 января в 19:05