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live Лицом к событию.Ельцин, Путин. Навальный?

Лицом к событию.Ельцин, Путин. Навальный?
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Лицом к событию.Ельцин, Путин. Навальный?

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Горбачев сделал Ельцина врагом. Ельцин выдвинул Путина. Путин гонениями дает шанс Навальному? Парадоксы истории обсуждают бывший помощник президента РФ социолог Георгий Сатаров, доктор исторических наук Владимир Лавров и представитель партии «Яблоко» экономист Алексей Мельников. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/31081832.html

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