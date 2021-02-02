Ельцин, Путин. Навальный?

Михаил Горбачев хотел преобразовать СССР и не допустить к власти Бориса Ельцина. В результате СССР рухнул, а Ельцин встал у руля власти в России. Борис Ельцин за десятилетие создал в РФ недодемократию. И объявил Путина своим преемником. Владимир Путин установил в России за 20 лет автократию. Меняя Конституцию, ужесточая режим, усиливая репрессии Владимир Путин хочет преобразовать ее в свою диктатур и не допустить к власти Алексея Навального.

Суд над Алексеем Навальным, вернувшимся в Россию из Германии после лечения от отравления, начался 2 февраля.

Как долго получится бороться против требований молодого поколения, выходящего на массовые протесты по всей стране? Что может принести взамен путинизма команда Алексея Навального. Парадоксы истории обсудят бывший помощник президента РФ социолог Георгий Сатаров, доктор исторических наук Владимир Лавров и представитель партии «Яблоко» экономист Алексей Мельников.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" - 2 февраля в 19-05