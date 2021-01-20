МИД России предложил США продлить действие СНВ-3 на пять лет

МИД России за несколько минут до вступления в должность 46-го президента США Джо Байдена предложил новой американской администрации продлить на пять лет действие двустороннего договора СНВ-3 – о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, пишет РБК.

В министерстве отметили, что Москва продолжает выступать в пользу продления соглашения на прежних условиях и подчеркнули, что "администрация Трампа, хотела добиться односторонних преимуществ США в военно-стратегической сфере" в ущерб интересам России.

Ранее в среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствовала бы намерение Вашингтона сохранить СНВ-3, также известный как New Start.

19 января Энтони Блинкен, номинированный Джо Байденом на пост нового госсекретаря США, сказал на слушаниях в Сенате, что администрация Байдена будет пытаться продлить СНВ-3, и решает сейчас, каким именно будет этот срок.

Президент России Владимир Путин в прошлом году призвал Вашингтон продлить действие договора на один год без всяких условий.

Эксперты отмечают, что без этого соглашения между странами может начаться новая гонка вооружений и очередной этап обострения связей.

Договор New Start, подписанный в 2010 году и истекающий в следующем месяце, ограничивает количество имеющихся на вооружений двух стран ядерных боеголовок, ракет и тяжёлых бомбардировщиков. Это последний из остающихся крупных соглашений между Россией и Соединёнными Штатами по стратегическим ядерным вооружениям.

Комментируя смену американской администрации, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва будет стремиться к хорошим отношениям с Вашингтоном, но развитие ситуации зависит от самого Джо Байдена и его команды.

При Дональде Трампе отношения между Вашингтоном и Москвой оставались крайне напряженными, хотя сам Трамп редко критиковал российского президента Владимира Путина за нарушения прав человека или враждебные действия, связанные с хакерскими атаками или вмешательством в выборы, в чём американские спецслужбы обвиняли именно Россию, а Москва это всегда категорически отрицала.

Как сказал, выступая в Конгрессе, Энтони Блинкен, Россия остаётся вызовом для США, и новая администрация будет относиться к этому вызову со всей серьезностью.