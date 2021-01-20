В Вашингтоне проходит церемония инаугурации на пост президента США политика-демократа Джо Байдена, победившего на выборах 3 ноября.

Телеканал "Настоящее время" ведёт в среду прямую трансляцию с места событий:

Байден принёс присягу на торжественной церемонии у Капитолия вместе с избранным вице-президентом Камалой Харрис – первой в истории страны женщиной на этой должности. Сам 78-летний Джо Байден – старейший американский политик, который занимает пост главы государства. Он станет 46-м президентом США.

Байден родился в католической семье среднего класса во время Второй мировой войны. Он – второй президент-католик в истории США (первым был Джон Кеннеди). Для принесения присяги Байден выбрал Библию, которая хранится в его семье с 1893 года. Он уже клялся на ней в качестве вступающего в должность сенатора и вице-президента.

Байден провел в политике почти 50 лет до того, как завоевал главный пост в стране. Когда он стал сенатором США в первый раз, ему было всего 29 лет. Его первая жена и дочь, которой только исполнился год, погибли в автомобильной катастрофе через несколько недель после того, как Байден был впервые избран сенатором в 1972-м. Через пять лет после смерти первой жены Байден создал новую семью, с учительницей английского языка Джилл Джейкобс.

Уходящий президент, республиканец Дональд Трамп, не участвует в церемонии инаугурации и символической передачи власти. Рано утром 20 января он покинул Белый дом, чтобы позднее на борту президентского самолёта вылететь во Флориду и продолжить жить уже как частное лицо. Вице-президент Майк Пенс, в отличие от Трампа, на инаугурации Джо Байдена присутствует, наряду со многими законодателями-республиканцами. Из бывших президентов страны в церемонии участвуют Джордж Буш-младший, Билл Клинтон и Барак Обама.

В начале торжественной церемонии к собравшимся обратилась сенатор Эми Клобушар. Она подчеркнула, что новым лидерам страны предстоит стать "стражами демократии". Выступивший позднее глава Инаугурационного комитета, сенатор Рой Блант отметил, что инаугурация нового президента должна стать моментом единения американцев.

Национальный гимн перед гостями и зрителями торжественной церемонии исполнила Леди Гага.

По традиции ночь перед инаугурацией Джо Байден провёл в официальном президентском гостевом доме Blair House. После отъезда Дональда Трампа из Белого дома Байден отправился на религиозную службу в соборе Святого Матфея вместе с лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом и лидером демократов Чаком Шумером, а также другими высокопоставленными политиками и общественными деятелями.

Церемония инаугурация после штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января проходит при повышенных мерах безопасности. Территория вокруг здания Конгресса окружена забором и проволочным заграждением. Власти также закрыли Национальную аллею, дороги и станции метро в центре Вашингтона. За порядком следят тысячи полицейских и 25 тысяч бойцов Национальной гвардии. В городе продолжает действовать режим чрезвычайного положения.

В дни, предшествующие инаугурации, ФБР предупреждала о возможности новых беспорядков и насилия. Службы безопасности тщательно отслеживали сообщения, публикуемые в социальных сетях, направив сотни предупреждений потенциальным зачинщикам волнений.

Как пишет Би-би-си, сторонники Дональда Трампа, который до последнего оспаривал итоги президентских выборов, бездоказательно заявляя о масштабных фальсификациях, сообщали о намерении провести виртуальную, "вторую инаугурацию" 20 января. Более 68 тысяч человек написали в фейсбуке о готовности поучаствовать в этой "второй инаугурации" – в поддержку Трампа.

Белый дом во вторник опубликовал прощальное обращение уходящего президента. Дональд Трамп призвал американцев молиться за новую администрацию, которая приходит ему на смену. При этом Трамп не назвал по имени своего преемника. Основной упор в прощальном обращении 45-го президента к стране был сделан на напоминании американцам о том, что США являются великой страной, и на успехах, которых за последние четыре года добилась возглавляемая им администрация, отмечает "Голос Америки".

Джо Байден накануне перед отбытием в Вашингтон обратился к жителям своего родного штата Делавэр с прощальной речью. Позднее, уже в столице, он вместе с Камалой Харрис возглавил церемонию у мемориала Линкольну – в память о погибших от коронавирусной инфекции. 19 января число жертв эпидемии COVID-19 в США превысило 400 тысяч. По числу погибших и заразившихся коронавирусом Соединённые Штаты остаются на первом месте в мировой статистике.

В ходе избирательной кампании и позднее Джо Байден говорил, что намерен посвятить первый срок своего президентства объединению страны, борьбе с коронавирусом и налаживанию экономики, которая пострадала в результате пандемии.

Из-за коронавирусных ограничений церемония инаугурации нового президента проходит в этот раз крайне сдержанно. Обычно в Вашингтон посмотреть на события приезжают сотни тысяч американцев со всей страны. На саму церемонию продаётся около 200 тысяч билетов – вместо всего лишь тысячи нынешних, которые были доступны для распространения. Именно поэтому на Национальной аллее в Вашингтоне были установлены 200 тысяч флагов. Это дань уважения тем людям, которые не смогли приехать в столицу 20 января.