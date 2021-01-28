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Человек имеет право Live

live Человек имеет право Live. Взрослым — спецприёмники, детям — замполитов

Человек имеет право Live. Взрослым — спецприёмники, детям — замполитов
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Человек имеет право Live. Взрослым — спецприёмники, детям — замполитов

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Ночи в автозаке и переполненные спецприёмники. Как обходятся с задержанными на протестных акциях 23 и 31 января в Москве и других регионах. Замполиты или "навигаторы детства". Для чего в российских школах вводят должность советника-воспитателя.

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