live Человек имеет право Live. Взрослым — спецприёмники, детям — замполитов
Ночи в автозаке и переполненные спецприёмники. Как обходятся с задержанными на протестных акциях 23 и 31 января в Москве и других регионах. Замполиты или "навигаторы детства". Для чего в российских школах вводят должность советника-воспитателя.
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