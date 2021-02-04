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Взрослым — спецприёмники, детям — замполитов. Эфир в 21:05

Ночи в автозаке и переполненные спецприёмники. Как обходятся с задержанными на протестных акциях 23 и 31 января в Москве и других регионах.

Замполиты или "навигаторы детства". Для чего в российских школах вводят должность советника-воспитателя.

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