Криминальная болезнь. Георгий Юрьев – о профиле психики

Продолжу обсуждение оценочной типологии Героя и Труса в комплексе нравственных (этика + мораль), социальных (поведение + коммуникации), биосоциальных (этика + физиология), медицинских (здоровье + болезнь) и правовых (преступление + наказание) позиций. Предыдущий текст был посвящен шкале "привычка", этот – её перпендикуляру "пример". "Привычка" поддерживает миф власти враздрай: она как бы для народа, но фактически народ для власти. "Пример" (хороший или дурной) – это про роль личности в истории, благодаря и вокруг которой создаются моральные или криминальные мифы "непогрешимости" и "стабильности" человека, общества, власти и государства.

По моей авторской терминологии, криминальные болезни (истинные и наведённые) – это социальные проявления типологических особенностей этико-физиологических самооценок, правил и действий криминогенного характера. Обоснованием термина "криминальная болезнь" является оригинальная концепция болезней "правильных" (от травм, инфекций и других физических причин) и болезней "неправильных" (от морально-этических страданий). Частой причиной "неправильных" болезней является взаимно обидный этический конфликт между привычками "я – ты", в котором каждый участник считает себя правым.

Начну с житейского примера. На консультацию ко мне по направлению кардиолога пришла пожилая женщина, вдова. Проблемы с сердцем и давлением, лекарства помогают плохо. Сразу заявила мне, что с головой у неё всё в порядке. Для психотерапевта эта ситуация стандартна. Суть проблемы: 14-летний внук каждое утро угрожает: "Ты еще не сдохла, старая? Убью тебя", – от чего в ней закипает злоба, страх и сердце трепещут в груди. Любимый внучок ждет её смерти, чтобы вселиться в бабушкину комнату. Так ему пообещала мама, её дочь.

Цветорисуночная диагностика на планшете прошла без проблем; составили список важных для больной тем, я добавил свои, но результаты обескуражили пациентку. Подтвердилось то, о чем бабушка и сама догадывалась: её проблемы со здоровьем тесно связаны с характерами дочери и внука. Но всплыло и то, что противоречило её представлениям о собственной праведности: совокупная самооценка её характера совпала с их оценками; воистину яблоко от яблони недалеко падает. Она нарисовала свою личную этико-физиологическую вывернутость (инверсию) ощущений "радости" и "огорчения", что присуще садомазохистам.

Я максимально корректно объяснил впечатлительной пациентке причины ей "неправильной" болезни: женщина неосознаваемо навязывала поведенческие примеры дочери и внуку, бумерангом получая точно такие же, "отзеркаленные" ими ответы. Задумалась, согласилась и даже рассказала про ситуацию, в которой чуть не ударила мужа кухонным ножом. Диагностика помогла, на том мы с пациенткой и расстались.

Государственный казус со здоровьем гражданина Путина встроился в этот же кластер. Его криминальную болезнь можно обозначить как "синдром извращенной добродетели с манией инфантильного величия". Для этой болезни характерны навязчивые иррациональные страхи. Этот поведенческий признак вывернутой личности, и вот неосознаваемый страх властной вертикали проявился при возвращении "берлинского пациента" на родину-тюрьму. Почти как в процессе проявления фотоплёнки высветилась наисекретнейшая операция: манёвры самолета между аэропортами Москвы, арест Алексея Навального на паспортном контроле и "суд по вызову" в химкинском отделе полиции под портретом Генриха Ягóды.

Мы пожинаем плоды более важной и ещё до конца не осознанной нравственно-управленческой катастрофы

Правовед, специалист в области криминальной психологии Юрий Антонян всему этому дал подробное описание: "В обыденных своих проявлениях садизм создает лишь иллюзию всемогущества, но, когда садист захватывает высшую государственную власть, это уже не иллюзия, а зловещая (и преступная) реальность, при которой возможность творить зло поистине безгранична. Фромм несомненно прав в том, что все садисты – это духовные уроды. Такими были Калигула, Сталин и другие фигуры из бесконечного ряда садистских личностей, обладающих властью, такими же являются домашние и чиновные тираны, получающие наслаждение от унижений и преследования своих подчиненных".

Другие социальные признаки этой криминальной болезни отметили журналисты и политологи, приведу несколько цитат. Алексей Венедиктов: "Путин – человек тонкокожий и обидчивый"; Глеб Павловский: "Люди меняются. Я жалею эволюцию Путина. Она чудовищна. Но это эволюция слабого человека, который потерял себя. Потеряв себя, он стал опасен для всех… Конечно, он не был таким 25 лет назад или 20 – это я вам могу точно сказать. Слабым он был тогда, а вот таким ожесточенным, ожесточившимся, мстительным он не был"; Сергей Алексашенко: "Это даже не политик – это такой убийца у власти. “Хочу – убью, хочу – посажу”. Даже самодержец в России не мог себе позволить такое сказать".

Цитирование можно продолжить, но важно осознать, чем опасен личный пример Путина. Он, пользуясь властной демагогией и бесконтрольностью, вывернул и переместил в регистр гражданских достоинств нравственное убожество с презрением к букве и духу любого закона. Принципом "делай как я" он публично инициировал наведенный садизм, попадающий под действие УК РФ (ст. 64 и ст. 24), это и стало главной криминальной болезнью власти. Россия это уже проходила 100 лет тому назад, когда большевистская революция в торжестве наведённого садизма пожирала своих детей. Теперь всему миру явлен пример криминальной безответственности. Путин вспоминает о распаде СССР как о "главной геополитической катастрофе XX века". Однако на самом-то деле сейчас мы пожинаем плоды более важной и ещё до конца не осознанной нравственно-управленческой катастрофы – после внедрения во власть антипода этически нормальных сограждан.

Не надо выискивать "правильные" болезни у робкого президента и ждать-гадать, когда они обнулят его физические способности, это всё пустое и опасное. Россия имеет право нормально жить и развиваться, но такое развитие невозможно в его присутствии, он, фигурально говоря, управляет ядерным арсеналом разрушительной силы. Не допустить того, чтобы такой человек нажал на "смертельную кнопку" - главная задача всех ответственных жителей России.

Георгий Юрьев – эксперт по биосоциальным проблемам личности, доктор медицинских наук, кандидат психологических наук



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