Меньше трети россиян верят в то, что другие жители страны будут готовы вакцинироваться от коронавирусной инфекции нового типа. Таковы результаты опроса, проведённого Gallup International. Ранее опрос "Левада-центра" показал, что почти 60 процентов жителей не хотят прививаться российской вакциной "Спутник V".

Опрос Gallup приводит в пятницу газета "Коммерсантъ". Участников исследования спросили, готовы ли будут, по их мнению, прививаться их соотечественники, если новая вакцина против коронавируса станет общедоступной и будет считаться безопасной и эффективной.

Только 30 процентов респондентов в России считают, что россияне будут прививаться в такой ситуации. Это один из самых низких результатов в мире – меньше в соотечественников верят только в Северной Македонии (28 процентов), Боснии и Герцеговине (27%) и Болгарии (27%).

В целом о том, что жители их страны будут прививаться, заявили 53 процента населения по всему миру. Самыми уверенными в соседях оказались респонденты во Вьетнаме (92%), Таиланде (80%), Индии и Южной Корее (по 78%) и Аргентине (77%).

В другом опросе, проведённом в декабре "Левада-центром", отвечая на вопрос о личной готовности к прививке, 38 процентов респондентов сказали, что будут вакцинироваться. 58 процентов – отказались. Среди наиболее популярных причин отказа от прививки – желание дождаться окончания испытаний вакцины "Спутник V", о которой спрашивали исследователи, и боязнь побочных эффектов. 12 процентов опрошенных не видят в вакцинации смысла.